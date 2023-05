Will Still (Reims) a pu "mesurer l’influence d’un public" contre l’OL

Dans une ambiance électrique, l’OL a été poussé par son public. Les près de 57 000 spectateurs ont parfaitement joué leur rôle selon Will Still, l’entraîneur de Reims.

Après 40 secondes, l’ambiance aurait pu être totalement différente samedi soir au Parc OL. Quand les tribunes décinoises avaient mis les petits plats dans les grands, Folarin Balogun n’a pas été loin de climatiser toute l’enceinte sur une tête passée à quelques centimètres du poteau d’Anthony Lopes. Finalement, c’est un csc rémois dans la continuité de cette action qui a fait plonger les près de 57 000 spectateurs lyonnais un peu plus dans l’ivresse de la soirée.

Après la rencontre, Will Still regrettait ces occasions manquées tout comme les buts de son équipe refusés pour des hors-jeu, certes évidents, mais qui ont traduit une certaine inefficacité offensive samedi. "On a la 1re occasion et malheureusement après, on est mené 2-0 sur des ballons donnés, des cadeaux, a confié le coach rémois après la défaite (3-0). C’est dommage et frustrant, mais ça situe aussi les limites du groupe. Mais il a su rester invaincu 6 mois et je suis déjà très satisfait. J’ai beaucoup appris de cette saison en L1, ça me plaît."

"Je me rappelle du Grand OL en Ligue des champions"

Assuré d’être maintenu depuis quelques matchs, le Stade de Reims traverse une période compliquée, mais paie les efforts réalisés durant la série de 12 matchs sans défaite selon les observateurs du club. Samedi, ils ont été punis par leurs offrandes, peut-être tétanisés par l’ambiance électrique du Parc OL. Still a en tout cas salué le rôle joué par les supporters lyonnais. "J’ai pu mesurer à Lyon, l’influence d’un public, comme à Lens, à Marseille. C’est ça aussi. Je n’ai pas croisé beaucoup Jean-Michel Aulas mais j’ai le souvenir des grandes années de Ligue des champions du grand OL, et quand je vois l’équipe qui arrive, avec ce stade, c'est beau. J’ai énormément de respect pour Monsieur Aulas."