Capitaine des Espoirs contre le Mexique, Maxence Caqueret a été l’unique buteur de la rencontre. Le milieu de terrain continue de prendre confiance offensivement après un exercice avec l’OL réussi statistiquement.

De notre envoyé spécial à Grenoble.

Olympique-et-Lyonnais : savez-vous combien d’occasions a eu la France dans ce match contre le Mexique ?

Maxence Caqueret : Je ne sais pas exactement le nombre, mais beaucoup, je pense. 12 ? C’est un peu trop à mon goût. Enfin, c’est une bonne chose de se procurer des occasions, mais le ratio n’est pas bon avec un seul but. C’est quelque chose qu’il va falloir corriger. Ce (vendredi) soir, on s’en sort avec cette victoire 1-0, mais on doit plier le match plus tôt.

Vous avez marqué le seul but. Vous vous êtes montré décisif avec l’OL cette saison (4 buts et 7 passes), est-ce la marque d’une plus grande confiance dans les 30 derniers mètres ?

On m’a souvent reproché ce manque d’efficacité et ce manque de risque. C’est quelque chose que je travaille régulièrement et en ce moment, ça me sourit donc je vais continuer à travailler pour aider l’équipe à marquer et à faire des passes décisives.

Vous aviez le brassard. Quel est votre rôle dans ce groupe Espoirs ?

Étant donné que je suis l’un des plus anciens de ce groupe, j’ai forcément ce leadership dans l’équipe. Après, le groupe vit tellement bien qu’il n’y a pas de joueurs au-dessus des autres. On a cette faculté à s’écouter les uns, les autres et c’est ce qui permet cette bonne ambiance.

"Un goût amer de ne rien avoir gagné avec la France"

Un groupe qui vit bien, ça peut permettre d’aller au bout de l'Euro Espoirs ?

Je pense que oui. On a les qualités sur le terrain et comme je l’ai dit, on a une vraie ambiance hors du terrain donc ça ne peut que nous aider pour aller le plus loin possible.

Quels sont les réels objectifs de cette équipe de France Espoirs ?

Quand on est l’équipe de France, on a toujours cette ambition d’aller le plus loin possible. Donc on va aller chercher cette finale. Mais, il ne faut pas se voir si loin si vite et prendre les matchs les uns après les autres. Il y a d’abord les matchs de poules et il faudra passer. Chaque groupe est relevé, on est dans une compétition où il y a les meilleures équipes donc il va falloir être concentré pour passer les étapes les unes après les autres.

Vous êtes nés en 2000, ce qui veut dire que vous ne serez pas éligible aux Jeux de Paris. Se dit-on que c’est la dernière opportunité de gagner quelque chose avec ce groupe ?

Forcément. J’ai fait beaucoup de compétitions en jeunes avec la France, je n’en ai gagnées aucune donc il y a ce petit goût amer, mais je pense que l'on a l’équipe pour aller loin. Il va falloir travailler dur, mais j’espère que l'on va aller chercher cette victoire finale.