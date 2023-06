En s’inclinant aux tirs au but, l’équipe de France U18 a laissé passer l’occasion de conserver son titre. Les Bleuets de Kumbedi, Sarr et Bengui joueront le match de la 3e place du Tournoi Maurice Revello dimanche (14h30) contre l’Australie.

Fortune diverse pour les équipes de France de jeunes vendredi contre le Mexique. Pendant que les Espoirs prenaient le meilleur sur la nation nord-américaine (1-0) grâce à Maxence Caqueret, les U18 ont eux craqué au pire des moments. Tenus du titre au Tournoi Maurice Revello, les joueurs de Bernard Diomède se sont inclinés en demi-finale contre le Mexique (2-2, 3-4 t.a.b.). Ils ne conserveront pas leur bien et devront se contenter de la petite finale, dimanche à 14h30 contre l’Australie, battue de son côté par le Panama.

90 minutes pour Bengui et Kumbedi, 75 pour Sarr

Avec la génération 2005 engagée dans ce tournoi face à des nations plus vieilles et plus expérimentées, la France a payé ce déficit vendredi. Malgré la présence de trois joueurs de l’OL au coup d’envoi, les Bleuets ont rapidement été débordés par l’envie mexicaine qui s’est concrétisée par l’ouverture du score d'Angel Robles (31e).

Néanmoins, les coéquipiers de Saël Kumbedi ont rapidement réagi par l’intermédiaire d’Eliesse Ben Seghir huit minutes plus tard (1-1, 39e). Après avoir été de nouveau menée dès le retour des vestiaires, l’équipe de France U18 a recollé au score par Mathys Tel (56e). Mais, l'épreuve des tirs au but a été fatale et Justin Bengui, de nouveau titulaire, n’a pu envoyer les siens en finale.