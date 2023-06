Pour son unique match de préparation avant l’Euro U21, l’équipe de France Espoirs s’est imposée contre le Mexique. Capitaine, Maxence Caqueret a offert la victoire (1-0) aux Bleuets.

Dire qu’au bout d’une seule minute de jeu, il aurait pu rejoindre directement les vestiaires. Capitaine des Bleuets pour l’Euro Espoirs en l’absence Benoit Badiashile, Maxence Caqueret a pris un jaune bien orangé pour une charge sur Munoz Lopez. Finalement, il s’est transformé en homme libérateur grâce à son but à la 34e minute (1-0). De plus en plus décisif avec l’OL, le milieu de terrain confirme ses bonnes dispositions actuelles avec les Espoirs. Une frappe rasante du pied gauche pour un but 100% OL Académie.

En effet, le capitaine français a été à la conclusion d’une action collective amenée par Amine Gouiri avec un relais de Bradley Barcola. La formation à la lyonnaise à l’honneur chez les Espoirs, il faut dire qu’avec cinq joueurs formés à Lyon au coup d’envoi (Lukeba, Kalulu, Caqueret, Barcola, Gouiri), Sylvain Ripoll s’appuie sur le savoir-faire lyonnais.

Cherki, chouchou du public

Sous la chaleur grenobloise, les Bleuets ont pêché dans la finition avec un poteau d’Olise et une barre d’Adli (71e) et sont restés à la merci de Mexicains, certes inoffensifs pendant 90 minutes. Evidemment, le résultat final n’est qu’anecdotique pour les Espoirs ce vendredi. Seulement, cette rencontre amicale est la seule avant le début de l’Euro U21 qui se lance le 22 juin contre l’Italie. Il fallait donc se mettre en confiance et Ripoll a effectué une large revue d’effectif avec neuf changements durant le second acte.

Remplaçant en début de match, Rayan Cherki a eu le droit à un quart d’heure de jeu. Suffisant pour montrer qu’il était le chouchou du public grenoblois et pour pousser Garcia Mendoza à la parade (82e). Le travail fait ce vendredi contre le Mexique, les Bleuets vont maintenant se tourner vers la Roumaine et la Géorgie, pays hôtes du tournoi continental. Le départ est prévu dimanche en direction de Cluj.