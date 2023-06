Textor prêt à intégrer OL Groupe à la bourse de New York ?

Après avoir avancé sa volonté de sortir OL Groupe de la bourse au moment du rachat, John Textor pourrait bien avoir changé d’avis. Le patron d’Eagle Football réfléchirait à la possibilité d’une cotation des actions lyonnaises non plus à Paris, mais à New York.

La vérité d’un jour ne semble pas forcément être celle du lendemain avec John Textor. Au moment du rachat d'OL Groupe en décembre dernier, l’Américain avait certifié ne pas vouloir créer de synergie pure et dure entre les différents clubs d’Eagle Football, mais de concentrer les forces communes, notamment dans l’aspect du scouting et de la data. Six mois après, ses déclarations sur la stratégie sportive avec la possibilité d’utiliser l’OL pour recruter des joueurs à Botafogo semble aller dans la direction inverse.

Le constat sera-t-il le même sur la question de la Bourse ? En devenant le nouvel actionnaire majoritaire d’OL Groupe, John Textor avait annoncé son intention de sortir le groupe de la cotation après le lancement de l’OPA. Cette dernière se fait toujours attendre, mais d’après Bloomberg, un retrait de la bourse ne serait plus vraiment d’actualité. Du moins pas sur celle de Paris.

Eagle ou OL Groupe ? Textor tente de trouver la bonne stratégie

Dans le cadre de ce processus d’offre publique d'achat, John Textor devrait proposer aux investisseurs la possibilité d'une cotation directe des actions de l’OL sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq, selon les personnes interrogées par le média américain. Dans ce cas, Lyon deviendrait seulement le deuxième grand club de football à avoir une cotation principale à New York, où les marchés financiers sont plus flexibles, après l'équipe de Premier League Manchester United.

Les délibérations sont en cours et aucune décision définitive n'a été prise quant à l'opportunité ou à la manière de coter Eagle Football, autre possibilité, ou OL Groupe à New York. Néanmoins, c’est un chantier de plus qui s’annonce dans cette nouvelle ère entre Rhône et Saône et ça ne devrait pas plus rassurer les supporters lyonnais alors que la DNCG a demandé à Textor d’injecter 60 millions d’euros avant fin juin…