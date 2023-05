Deuxième joueuse avec le plus de minutes cette saison à l’OL, Wendie Renard n’est pas en vacances. Malgré quelques jours de congés, la capitaine lyonnaise va ensuite se projeter sur la Coupe du monde 2023 avec les Bleues.

2845 minutes. C’est le temps passé par Wendie Renard sur les terrains dans cette saison 2022-2023 avec l’OL. Cette saison encore, la capitane lyonnais a été sur tous les fronts. Tout n’a pas été parfait individuellement et collectivement mais au moment de faire le bilan, Renard a ajouté trois trophées de plus à son armoire. Comme pour Jean-Michel Aulas, on ne les compte plus pour la Martiniquaise, elle qui a été de tous les succès lyonnais.

Avec le 2e temps de jeu chez les Fenottes derrière Christiane Endler, Wendie Renard pourrait accuser le coup, elle qui va sur ses 33 ans. Mais elle ne va pas avoir vraiment le temps de se reposer sur ses lauriers avec une Coupe du monde qui se profile en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’heure est donc à la récupération après cette saison intense en club qui s’est clôturée samedi au Parc OL.

"Après cette longue saison, on aura un peu de vacances. Donc forcément, la Coupe du monde va arriver rapidement. Mais c’est important d’avoir cette coupure, mentalement et psychologiquement parce qu’on a certes gagné mais la saison a été dure sur ces deux aspects, a-t-elle confié après les Trophées UNFP. Donc il faut faire le plein et passer à la casse, si je puis dire. C’est comme les voitures, il y a la révision à faire. Donc il faut la révision de tout : la tête, les articulations, le corps, les muscles. Bien manger, bien se reposer et revenir avec l’idée d’aller ensemble tout donner pour décrocher quelque chose."

Malgré les vents contraires comme la blessure de Delphine Cascarino, l’équipe de France féminine compte surfer sur l’arrivée d’Hervé Renard. Quarts de finaliste à domicile il y a 4 ans, les Bleues veulent faire mieux. Ce ne sera pas une tâche aisée…