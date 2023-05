Wendie Renard (OL) : "Il faut être fier de porter ce maillot"

Mardi, l’OL a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Une tunique rappelant celle portée au début des années 2000 et qui rend également hommage à Paul Bocuse au niveau du col.

Présente à la soirée organisée par l'OL et son équipementier Adidas en compagnie notamment de Sonny Anderson et Anthony Lopes, Wendie Renard a confié à Olympique-et-Lyonnais son ressenti sur ce maillot. La capitaine des Fenottes espère que l’OL rayonnera sur la scène nationale avec.

Olympique-et-Lyonnais : Adidas a frappé fort cette année avec le nouveau maillot, comment l’accueillez-vous ?

Wendie Renard : C’est important en tant que joueuses, joueurs et supporters qu’on se retrouve dans un maillot domicile. Que nos couleurs soient représentées dessus. Comme Sonny Anderson l’a dit, dans les années 2000, on avait un peu le même maillot et il nous avait plutôt porté chance. Donc, on espère que ce sera encore le cas la saison prochaine que ce soit chez les féminines ou les garçons et l’Académie pour faire briller l’OL et amener le club le plus haut possible.

Est-ce également important pour vous qu’il représente la ville, sa culture ?

Bien évidemment. Quand on voit le logo, le maillot, on sait à qui il appartient. C’est un bel hommage à la gastronomie française. Il y a quelques semaines, le stade a rendu hommage à Paul Bocuse et c’est symbolique. C’est un maillot qui restera dans les annales. On a une belle ville et il faut être fier de porter ce maillot.

Sonny Anderson disait que ça se mérite de porter le maillot de l’OL, êtes-vous d’accord ?

Bien sûr, l’OL a une histoire. Chez les garçons, ça fait longtemps qu’il n’y a pas eu de trophées et c’est vrai qu’on peut dire qu’il n’y a plus d’histoire, plus de ceci ou cela, mais l’OL en a une et il est important que le club retrouve tout ça en remportant des trophées que ce soit avec les garçons, l’Académie. Mais que tout le monde rayonne sur le plan national et européen. Il faut tout donner au quotidien. C’est symbolique de porter ce maillot samedi en rendant hommage à Bocuse mais aussi au Président Aulas avec ce dernier match et cette cérémonie en son honneur après le match.