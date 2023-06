Avec le départ de Malo Gusto, Saël Kumbedi est le seul latéral droit dans l’effectif de Laurent Blanc. Le profil de Clinton Mata (Club Bruges) serait apprécié à l’OL.

Pour le moment, il faut se contenter d’intérêts plus que de chose concrète à l’OL. Avec le flou dans l’organigramme sportif en coulisses, difficile de vraiment lancer les affaires estivales pour renforcer l’effectif de Laurent Blanc. À défaut de concrétiser les dossiers, le club lyonnais continue donc d’avancer ses pions avec forcément la peur de voir l’une des pistes s’envoler à forcer d’être dans l’attente. Néanmoins, les postes ciblés sont définis depuis un moment par Laurent Blanc et cette fois, la direction n’a pas l’excuse de ne pas avoir été mise au courant ou trop tardivement comme cet hiver.

205 matchs en Jupiler Pro League pour Mata

L’entraîneur de l’OL veut de l’expérience et encore de l’expérience, notamment sur le poste de latéral droit. Saël Kumbedi a surpris son monde et gagné la confiance de Blanc. Pourtant, la recherche d’un latéral d’expérience est fortement souhaitée dans la capitale des Gaules après le retour de prêt de Malo Gusto à Chelsea. "À son âge, il a besoin de concurrence, il en a trop peu eu, regrettait Blanc à la fin de saison concernant Kumbedi. Certes, il a fait une excellente demi saison. Il apprend vite, mais il a des progrès à faire, ne l'oublions pas et il le sait. Il a des axes d’amélioration à travailler, mais il lui faut de l'émulation et quelqu'un n’ayant pas son âge."

À 30 ans, Clinton Mata n’a clairement pas le même vécu de Kumbedi. Le défenseur du Club Bruges fait partie des pistes avancées par l’OL pour le renforcement du côté droit de la défense. Le Belgo-Angolais évolue depuis 2018 dans le club belge et a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues. Entre les pistes japonaises et aujourd'hui belges, le virage souhaité par John Textor semble déjà être en ordre de marche.