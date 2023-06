La saison 2022-2023 refermée, Laurent Blanc s’est déjà projeté sur la prochaine. L’entraîneur de l’OL espère que son groupe gagnera en expérience grâce au mercato.

C’est ce qui s’appelle rester fidèle à sa ligne de conduite. Depuis janvier et le départ de certains joueurs, Laurent Blanc ne cesse de brandir cette donnée. Celle d’un effectif qui s’est délesté d’éléments plus vraiment heureux à l’OL, mais qui a gagné en jeunesse et donc en inexpérience. Il assure que les jeunes Lyonnais sont pétris de qualité et Bradley Barcola ou Saël Kumbedi l’ont prouvé durant cette seconde partie de saison. Néanmoins, l’entraîneur lyonnais pointe toujours les défauts des qualités de la jeunesse. L’insouciance positive laisse souvent place à des sauts de concentration.

Pourtant, à Nice, c’est tout un groupe qui a plongé (3-1). 28 ans pour Corentin Tolisso, 34 pour Jérôme Boateng ou encore 30 pour Nicolas Tagliafico. Néanmoins, la donne est claire pour le mercato estival. Dans la lignée de John Textor, Laurent Blanc a annoncé vouloir de l’expérience arriver dans les prochaines semaines. "On a fait des choses au mercato d’hiver, fait de la place aux jeunes. Mais quand les cadres sont un peu moins bons individuellement comme ce (samedi) soir, l’effectif est très jeune donc c’est dur, a-t-il avoué en conférence de presse. Il y a eu de bonnes surprises individuelles. L’année prochaine sera celle de la confirmation et c’est toujours plus dur. J’espère qu’on sera un peu plus expérimenté l’année prochaine. Il faudra améliorer l’effectif en quantité, en qualité et en expérience."

Avec tous les retours de prêts, les départs de joueurs en fin de contrat et le renforcement de l'effectif, l'été s'annonce intense à l'OL. Encore faut-il que la direction sportive se mette rapidement en place.