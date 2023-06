L’OL coule (3-1) à Nice pour la dernière de la saison

Souhaitant finir avec la barre des 40 points sur la phase retour, l’OL s’est sabordé tout seul à Nice. Menés 3-0 après juste une demi-heure, les Lyonnais finissent cette saison de la pire des manières, mais à son image.

Les conférences de presse de jeudi avaient montré qu’il n’y aurait pas d’enjeu sportif ce samedi à Nice. Franck Passi a bien essayé de mettre sur la table le total de 40 points sur la phase retour, mais en avançant vouloir tout faire pour qu’Alexandre Lacazette finisse meilleur buteur, on avait compris. Enfin, on ne s’attendait sûrement pas à ce que l’OL en oublie de défendre à force de penser à l’attaque. Les Nice - OL sont souvent spectaculaires, notamment quand ils se jouent lors de la 38e journée et celui de 2022-2023 n’a pas dérogé à la règle. Au grand dam des supporters lyonnais.

SOS défense en détresse

Après la folle soirée du Parc OL pour les hommages à Jean-Michel Aulas, le club lyonnais a repris ses bonnes vieilles habitudes. Celles d’entamer de la pire des façons de son match et d’accuser déjà un but de retard après cinq minutes de jeu. Une mésentente entre Jérôme Boateng et Anthony Lopes et c’est le bateau lyonnais qui s’est mis à couler.

Profitant des largesses défensives lyonnaises, Nice ne s’est pas fait prier pour sanctionner. Gaëtan Laborde a bien suivi un tir de Diop repoussé par Lopes (28e) puis Terem Moffi s’est fait oublier pour surprendre Kumbedi (33e). 3-0 après une demi-heure de jeu, on a été loin du scénario où l’OL avait encore une mini-chance d’être européen.

Un match à l'image de la 7e place lyonnaise

Personne n’y croyait et il n’a fallu que cinq minutes pour régler le problème alors que Monaco coulait aussi et que la 6e place était encore jouable. L’OL a d’ailleurs eu les occasions. Après l’ouverture du score, les joueurs de Laurent Blanc ont tenté de réagir. Dans sa quête du titre de meilleur buteur, Lacazette a eu les occasions comme cette galette de Tolisso et cette tête qui ne demandait qu’à finir dedans (23e).

Bradley Barcola a lui perdu deux duels face à Schmeichel dont un à la 26e minute qui sera suivi du break niçois… Jeffinho, dans un joli une-deux avec Cherki, a bien redonné espoir juste avant la pause (41e) mais l’OL a réalisé un match à l’image de sa saison. Ne trouvant pas la faille en deuxième période face au bloc compact niçois, l’OL a montré que sa 7e place finale n’était pas volée malgré la bonne phase retour. Place désormais aux chantiers estivaux.