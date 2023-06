Nice - OL : Blanc remet les mêmes que face à Reims

Les joueurs de l’OL fêtant le premier but contre Reims (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Pour la dernière de la saison, l’OL se déplace sur la pelouse de Nice (21h). Pour ce rendez-vous, Laurent Blanc continue sur un 4-2-3-1.

Après la dernière de la saison au Parc OL la semaine dernière, l’heure est venue de refermer définitivement le livre de la saison 2022-2023 en Ligue 1 pour l’OL. Cette ultime journée se joue à Nice avec un enjeu bien défini. Non pas d’être européen la saison prochaine, mais bien de faire d’Alexandre Lacazette le meilleur buteur du championnat devant Kylian Mbappé. Avec une unité de retard sur l’attaquant parisien, il faudra au minimum deux réalisations du Lyonnais pour y parvenir. De quoi dans le même temps battre son record personnel.

Logiquement, Lacazette est bien titulaire à la pointe de l’attaque lyonnaise dans le 4-2-3-1 concocté par Laurent Blanc. L’entraîneur lyonnais, confirmé dans ses fonctions pour la saison prochaine, mise sur un système qui donne satisfaction depuis quelques matchs avec Rayan Cherki en meneur.

Des solutions peu nombreuses pour Blanc

Comme attendu, il n’y a clairement pas de surprise dans le onze concocté par Blanc. Avec les blessures de Lovren, Diomandé et l’absence pour maladie de Malo Gusto, il n’avait pas forcément matière à pouvoir faire des folies dans le secteur défensif. Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico occuperont les couloirs et la charnière Boateng - Lukeba sera une nouvelle fois reconduite. Le défenseur allemand, pour sa dernière avec l’OL, a une nouvelle fois été préféré à Mamadou Sarr, jugé encore trop vert même pour un ultime rendez-vous sans enjeu.

Au milieu, la doublette Tolisso - Caqueret aura pour objectif d’être les fers de lance du jeu de possession de l’OL afin de servir les flèches Jeffinho et Barcola pour servir dans les meilleures conditions Lacazette.

La composition de l’OL : Lopes - Kumbedi, Boateng, Lukeba, Tagliafico - Tolisso, Caqueret - Barcola, Cherki, Jeffinho - Lacazette