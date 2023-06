Alexandre Lacazette et les joueurs de l’OL après la victoire à Troyes en février 2023 (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Dans cette dernière rencontre de la saison sans enjeu sportif, la course au titre de meilleur buteur de Ligue 1 est devenu presque l’objectif des joueurs de l’OL. Tous vont tout faire pour aider Alexandre Lacazette à rattraper et devancer Kylian Mbappé.

Ce samedi, l’OL a toujours l’espoir de passer devant Monaco et d’accrocher la 6e place de Ligue 1. Un objectif pour l’honneur, mais secondé par cette possibilité que cette place devienne qualificative pour l’Europe durant les prochaines semaines et l’imbroglio autour de Toulouse. Il faut pour cela gagner à Nice et espérer que les Monégasques perdent durant leur dernière sortie de la saison. Encore un scénario sur lequel les Lyonnais n’ont pas leur destin entre les mains, mais ils en ont pris l’habitude ces derniers mois.

À l’Allianz Riviera, il y a bien un sujet sur lequel les joueurs de Laurent Blanc peuvent avoir la main : celui de voir Alexandre Lacazette battre son record de buts et par la même occasion chiper le titre de meilleur buteur de Ligue 1 à Kylian Mbappé. Il y a quelques mois, l’attaquant lyonnais avait avoué préférer soulever un trophée avec l’OL plutôt que cette récompense individuelle. La Coupe de France lui est passée sous le nez, la qualification européenne également, il ne reste plus que cet ultime objectif pour Lacazette et tout un collectif.

Le collectif veut remercier l’apport de Lacazette

Non pas revenu comme le sauveur d’un sauveur, le capitaine lyonnais a pourtant bien limité les dégâts d’une saison qui aurait pu s’annoncer encore plus catastrophique. Avec Anthony Lopes, les deux tauliers ont presque porté à bout de bras l’OL en 2022-2023. Certains jeunes ont pris la relève, ou du moins suivi leurs pas, mais le retour du "Général" est plus qu’une réussite.

Quand certains ont douté de ce choix de retour ou de la direction, le désormais deuxième meilleur buteur du club depuis 1950 a fait taire les critiques. Et pris en main le leadership de l’équipe. Après les gestes de frustration de la période Peter Bosz, qu’il aura gentiment poussé dehors, Alexandre Lacazette a pris la pleine mesure de son rôle de grand frère auprès de Rayan Cherki ou Bradley Barcola par exemple.

En même temps qu’il a empilé les buts, le Lyonnais a progressé dans ce rôle. Ce n’est pas pour rien qu’aujourd’hui, tout un groupe est prêt à l’aider. "Je ne m’en suis pas caché après Monaco. J’avais déjà prévenu mon pote Kylian que c’était une guerre qui allait se terminer ou commencer sur le dernier match, a déclaré Cherki jeudi en conférence. Alex, il le sait et il me le reproche parfois en me disant d’arrêter, que c’est trop. Il sait très bien que sur le dernier match, toute l’équipe va faire en sorte qu’il marque le plus de buts."

Un record personnel à battre

Contre Nice, il va donc falloir s’attendre à voir les Lyonnais rechercher un maximum Alexandre Lacazette dans la surface de réparation. Ce ne sera pas une première puisqu’un aperçu avait déjà été visible contre Reims. Nicolas Tagliafico s’était privé d’un but pour décaler son capitaine en plein milieu de la surface. Sans succès comme ce raté incroyable au bout du temps additionnel à dix centimètres du but.

Au moment d’entrée sur la pelouse de l’Allianz Riviera ce samedi (21h), Lacazette aurait pu être à égalité avec Mbappé. Il a finalement toujours cette longueur de retard sur l’attaquant du PSG. Mise au courant de cette volonté rhodanienne, la défense niçoise a dû se préparer en conséquence et le capitaine lyonnais va encore avoir un peu plus besoin de son instinct de buteur.

Envoyer un message à ses détracteurs

Une obsession du but qui a sorti l’OL de bien mauvais pas cette saison, à l’image du 5-4 contre Montpellier et du quadruplé du numéro 10. La bascule dans la volonté collective de voir Lacazette souffler la politesse à Mbappé. "Le fait qu’il soit revenu à un niveau international, ça rassure le collectif. On a de temps en temps des errances au niveau de la concentration et on démarre le match avec un but de retard. En marquant certains buts, il nous a permis de rester dans le match et de gagner, a concédé Franck Passi. Ce qui est rassurant est qu’il était un peu en panne au niveau des buts quand on est arrivé et d’un seul coup, il a repris confiance en lui, il s’est remis à marquer et il est redevenu le Lacazette qu’on connaissait."

Un Lacazette snobé par ses compères lors des Trophées UNFP et par Didier Deschamps pour le rassemblement de juin. En battant son record personnel (28 buts en 2017) à Nice, Alexandre Lacazette veut envoyer un message : celui qu’il n’est jamais aussi meilleur que dans l’adversité.