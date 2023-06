Alexandre Lacazette célébrant son but avec Rayan Cherki lors de Toulouse – OL (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Longtemps moribonde, l'attaque lyonnaise reprend des couleurs en cette fin de saison. Elle le doit en partie à la bonne entente entre Lacazette et Cherki.

Après Alexandre Lacazette la semaine dernière sur la chaîne du club, c'est Rayan Cherki qui s'est exprimé jeudi sur sa bonne relation avec l'attaquant aux 31 buts cette saison. "On s’entend bien ! On aime jouer ensemble, se faire plaisir. Même à l’entraînement, on discute, on échange et c’est ce qui a fait la différence lors des matchs." Une alchimie qui se traduit sur le terrain, mais pas encore dans les statistiques. Cette saison, les deux joueurs ne se sont adressés que trois passes décisives.

Cette complicité a été immédiate et malgré l'expérience de son coéquipier, Rayan Cherki n'hésite pas à communiquer avec l'ancien Gunner. "On a été proches dès le premier jour. Il a compris quel bonhomme j’étais et inversement. Ça a matché directement, on est sans langue de bois tous les deux. Même si je suis plus jeune, quand je dois lui dire les choses, je lui dis et lui aussi et c’est quelque chose qu’il apprécie. Ça nous rapproche."

Fort de ses 593 matchs en carrière, Alexandre Lacazette semble avoir pris sous son aile son jeune coéquipier. " C’est un joueur qui a énormément de matchs, de buts. Je ne vais pas vous dire tout ce qu’on se dit au quotidien, mais il m’a appris énormément de choses." Une relation particulière qui permet à l'attaque lyonnaise de tourner à 2,5 buts de moyenne sur les huit dernières rencontres de Ligue 1. Une complicité sur laquelle pourra s'appuyer Laurent Blanc la saison prochaine.