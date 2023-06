Nice ne survole pas les débats à domicile avant de recevoir l'OL

Maxence Caqueret (OL) et Sofiane Diop (Nice) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Distancé de la course à l’Europe depuis quelques semaines, l’OGC Nice paie son parcours à domicile. À la maison, les Aiglons n’ont gagné qu’à six reprises cette saison, dont une seule fois lors des sept derniers matchs.

Un baroud d’honneur avant de refermer le chapitre de cette saison ratée. Samedi soir (21h), l’OL et Nice tenteront de terminer de la meilleure des façons un exercice bien loin des attentes inaugurales. Neuvièmes, les Aiglons espéraient une tout autre saison avec l’appui d’Ineos.

Au final, ils ont changé d’entraîneur en cours de route et sont distancés de la course à l’Europe depuis quelques semaines déjà. Ce classement s’explique en grande partie par les 13 nuls en 37 journées, mais surtout par une incapacité à être maître à la maison.

Une victoire depuis un mois

Depuis le début de la saison, les joueurs de Didier Digard n’ont gagné qu’à six reprises face à leurs supporters. Ils n’avaient jamais fait pire au 21e siècle, si ce n’est en 2014-2015 avec là aussi six succès comme avancé par Opta. En accueillant les Lyonnais samedi à l’Allianz Riviera, cela fera d’ailleurs un mois que Nice ne s’est pas imposé à domicile.

C’était le 6 mai dernier contre Rennes (2-1) et cela reste comme l’unique victoire sur les sept dernières réceptions niçoises (quatre nuls et deux défaites)… On ne veut pas porter le mauvais œil à l’OL, mais les Aiglons ont du mal à sortir les griffes dans leur stade.