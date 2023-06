La joie des joueurs lyonnais après le but de Barcola lors d’Angers – OL en février 2023 (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

L'OL a vécu une saison difficile. Cependant, le club a pu s'appuyer sur ses jeunes, qui ont souvent répondu présent.

Laurent Blanc a su changer son fusil d'épaule. Lors de son arrivée, le tacticien gardois s'était plaint à de multiples reprises du manque d'expérience de son effectif. Il y a deux semaines, avant l'affiche OL - Monaco, l'entraîneur lyonnais se félicitait d'avoir "fait de la place aux jeunes". Finalement cette saison, 36% des minutes disputées par des joueurs de Lyon en Ligue 1 ont été accordées à des joueurs nés au 21e siècle. Aucune autre équipe n’affiche un ratio supérieur à 30% en la matière dans les 5 grands championnats européens en 2022/23 (Opta).

Pourtant, dès son arrivée face à Rennes, Laurent Blanc déclare qu'il souhaite plus de joueurs d'expérience. Il sort alors Johann Lepenant du groupe mais est contraint de titulariser trois joueurs de moins de 21 ans. Malo Gusto, Sinaly Diomande et Castello Lukeba. Trois défenseurs, qui seront les premiers à recevoir la confiance du champion du monde 1998, n'ayant pas d'autres options derrière. Peu après, Rayan Cherki se distingue au poste d'un Houssem Aouar aux performances bien ternes et grappille des minutes jusqu'à devenir titulaire.

Une année 2023 sous le signe de la jeunesse

En 2023, après une éclosion quasiment forcée par les blessures et les départs, Saël Kumbedi et Bradley Barcola sont devenus des incontournables du onze de départ lyonnais. S'ajoute à cela, le recrutement onéreux d'Amin Sarr et les départs de joueurs "âgés" (Faivre, Tetê, Toko-Ekambi). Le coach lyonnais sait dès l'hiver qu'il faudra s'appuyer sur ses novices. Les jeunes prouvent, les cadres sombrent, un changement de vision s'impose à Laurent Blanc. Dernières apparitions en date, celles de Mohamed El Arouch et Mamadou Sarr qui ont vécu leurs premières minutes en professionnel. Encore une fois, dans un contexte où Laurent Blanc ne disposait d'aucune alternative plus expérimentée.

Par choix ou par obligation, l'ancien sélectionneur des Bleus a pu et dû se reposer sur des jeunes aux performances bien plus fiables que celles de leurs aînés. Après une saison à engranger de l'expérience, ils devront être prêts pour le défi de la reconquête de l'Europe la saison prochaine, pour ceux qui resteront.