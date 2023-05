Forcément, la défaite à Clermont dimanche a assombri encore un peu plus le potentiel futur européen de l'OL. Mais ce mercredi, Laurent Blanc a appelé son groupe à repartir de l'avant contre Monaco.

Plutôt élogieux envers Monaco, le futur adversaire de l'OL, Laurent Blanc souhaite tout de même que son équipe réalise une grosse prestation afin d'effacer le peu glorieux revers concédé à Clermont dimanche dernier (2-1). Face à la presse, l'entraîneur rhodanien a également commenté le forfait de Dejan Lovren, l'absence d'Alexandre Lacazette aux Trophées UNFP et les changements dans son groupe depuis son arrivée en octobre 2022.

Le revers à Clermont dimanche dernier (2-1)

"Si je prends les derniers résultats, on chute moins souvent qu'auparavant, même si on avait perdu face à Marseille (1-2). On n'oublie rien mais je vous trouve durs, on reste sur une bonne série et on ne peut pas gagner tous nos matchs, ou bien, on serait premiers. Alors oui, il faut repartir, oui, on est déçus et frustrés, mais maintenant, il faut se projeter sur Monaco (vendredi 21 heures)."

La rencontre face à Monaco

"C'est une très grosse équipe de notre championnat avec un bel effectif. Mais eux aussi ont eu des accidents de parcours. Ils sont quand même dans les quatre premiers et ils le méritent. A un moment donné, ils étaient même plus près des premières places."

"L'absence de Lovren va peser"

L'absence Lovren

"On a un seul blessé, mais il est fondamental. Son absence va peser, j'en suis sûr. Maintenant, à nous de faire en sort de glaner un bon résultat et de montrer qu'on peut y parvenir sans lui, à l'image de ce qu'on a fait contre Rennes (3-1)."

Le cas Jérôme Boateng

"Cela fait combien de temps qu'il n'a pas été sur un terrain (4 février 2023). Je l'adore, mais il faut prendre cela en considération. Oui il s'entraîne, mais ça fait plusieurs semaines qu'il n'a pas joué un match. Il a effectué sa première séance collective ce mercredi. C'est un joueur d'expérience et de qualité, mais... Être dans le groupe ça pourrait être plausible, on verra."

"J'aurais aimé que Lacazette fasse partie des cinq nommés"

Alexandre Lacazette absent des Trophées UNFP

"C'est une récompense personnelle. Il fait un très bon championnat avec sa mission à lui de marquer des buts, mais pas seulement. J'aurais aimé qu'il fasse partie des cinq nommés, même si j'attache peu d'importance aux trophées individuels."

Rayan Cherki

"Le problème, c'est qu'avec son talent, dès qu'il a une période moins bien, tout le monde s'interroge. Je pense qu'il a fait de très bonnes prestations, et quand c'est le cas, tout le monde est unanime pour dire qu'il a un gros potentiel. On s'aperçoit que dès qu'il joue un peu plus, ça va mieux. Il a un bel avenir, mais il y a du travail à effectuer."

"Nous avons pris un risque"

La progression des joueurs depuis son arrivée en octobre 2022

"Ils ont joué. A ma venue, il y avait un effectif pléthorique. Pourquoi pas, mais avec seulement deux compétitions à jouer, dont la Coupe de France, ce n'était pas forcément utile. On a eu une discussion durant le mercato hivernal pour savoir ce qu'on pouvait et ce qu'on devait faire. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il y avait des bons jeunes, mais ils ne jouaient pas car il n'y avait pas la place.

Nous avons pris un risque, mais à mon avis, il fallait le prendre puisque cela nous permettait de confirmer ou non certains potentiels, et surtout, de vivre mieux, que ce soit le groupe et les personnes autours. Ce n'est pas une garantie pour avoir de bons résultats, mais au moins, vous prenez plaisir à travailler. Et ça, c'est une chose importante."

Un regret d'être parti d'un peu loin à son arrivée ?

"Si l'équipe avait eu de bons résultats, je ne serais pas venu, il faut l'accepter. Donc je ne retiens pas ça. Maintenant, une ère se termine cette saison, avec énormément de succès, une autre démarre en juin. Il faudra la commencer avec beaucoup d'ambition."