OL : Clermont, sa saison, la situation du club, Lukeba se livre

Pour sa première saison complète en tant que titulaire à l'OL, Castello Lukeba a connu des hauts et des bas. Face à la presse, il s'est confié sur le match de la semaine dernière et son penalty provoqué à Clermont, mais il a aussi fait un bilan de son propre exercice et de celui du club.

En seulement deux saisons chez les professionnels, dont une pas totalement complète, Castello Lukeba a déjà disputé 65 rencontres avec l'OL. Loin d'avoir l'expérience d'un Dejan Lovren, il se bâtit petit à petit un vécu, étant devenu un élément important pour Peter Bosz puis Laurent Blanc. Après une belle ascension, son exercice 2022-2023 est toutefois moins abouti, à l'image de l'équipe finalement. Émaillées par quelques erreurs, dont celle à Clermont, ses prestations ont été un peu en dents de scie. Elles rappellent que le Gone n'a encore que 20 ans. Ce mercredi, il était face à la presse afin d'évoquer l'actualité lyonnaise.

Votre ressenti après le revers de la semaine dernière contre Clermont (2-1) ?

Castello Lukeba : "On était déçus de notre performance à Clermont, surtout qu’on avait bien commencé en ouvrant le score. Malheureusement, suite à des erreurs, dont une de moi sur le penalty, on a laissé filer le match et cette défaite a fait du mal. Maintenant, le plus important, c'est de se concentrer sur Monaco (vendredi 21 heures)."

"Pour l'Europe, on sait que ce sera très difficile"

L'Europe semble loin désormais...

"On sait que ce sera très difficile parce qu’on a grillé pas mal de jokers. C’est à nous de nous métamorphoser pour enchaîner les trois matchs en prenant neuf points sur neuf. Ensuite, on verra comment ça se passe."

Cette nouvelle défaite intervient après l'exploit de Montpellier, comment l'expliquez-vous ?

"Je n'ai pas vraiment d’explication à ça. On manque de régularité, on l'a montré tout au long de la saison et dans ces conditions, c'est dur de faire mieux. Au vu de notre performance, nous nous mettons nous-mêmes dans ce genre de situation et c’est un peu triste, sachant qu’on est capables du meilleur comme du pire."

Sur le penalty à Clermont, "j’aurais dû mieux analyser la situation"

De quelle manière jugez-vous votre penalty la semaine dernière ?

"J'ai revu le match à froid, et c’est vrai que j’aurais dû mieux analyser la situation. C’est une erreur bête, le joueur est un peu dos au jeu et je dois éviter de commettre à nouveau ce genre de faute. Elle met en difficulté l’équipe, surtout après avoir fait le plus dur."

Comment Laurent Blanc fonctionne-t-il avec les jeunes ?

"Il nous parle beaucoup, il dit qu’on est jeune. Il nous dit aussi qu’étant donné que nous jouons, on se doit de vite apprendre et il a raison sur ce point-là. Je pense que c’est en enchaînant les rencontres qu’on va progresser et éviter de refaire des fautes de jeunesse."

"Une saison assez mitigée de ma part"

Pensez-vous que vous avez progressé comparé à l'année dernière ?

"Forcément, je me sens en progrès, après, c'est vrai que cette saison, j'étais plus attendu. J’étais plus observé, donc on allait plus me pointer du doigt quand j'allais faire des fautes. J’en étais conscient, mais je pense que j'ai progressé sur pas mal de domaines. J’essaye d’apporter à l’équipe toutes mes qualités, après au niveau de ma saison, je pense que c’était une saison assez mitigée. Il me fallait un temps pour digérer la première phase. J’ai été mieux sur la deuxième."

Qu'est-ce qui a été difficile durant la première partie de saison ?

"Quand on t'attend, c'est plus difficile car on te montre du doigt. L’année dernière, personne ne me connaissait, j’étais comme la surprise, alors on n'attendait pas grand-chose de moi. Là, mes performances sont plus étudiées."

"A moi de continuer à travailler pour encore aller plus haut"

Vous avez plus de pression ?

"Pas forcément une pression, juste, je pense que sur certains matchs que l'on qualifierait de moyen l’année dernière, là, on dit que c’est nul parce qu’on attend plus de moi vu que j’ai montré que je pouvais faire de grandes performances. Donc j’accepte la critique et c’est à moi de continuer à travailler pour encore aller plus haut."

Comment faites-vous face aux critiques envers l'équipe ?

"Les supporteurs, les gens et nous-mêmes, nous nous fixons des objectifs pour être plus haut, donc les critiques vont avec. On n'est pas à la place à laquelle on aurait voulu être."

"Jean-Michel Aulas incarne l’OL"

Votre réaction après le départ de Jean-Michel Aulas ?

"Face à ce genre de chose, on n'est pas insensible, on sait tout ce que le président représente. Il incarne l’OL. Tout ce qu’il a fait pour mettre l’OL sur la carte du football français, c'est quelque chose de fort, de ce fait, on ne peut que le remercier et l’honorer pour tout ce qu’il a accompli."