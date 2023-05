L'OL a annoncé mardi la prise de pouvoir de Michele Kang à la tête de la section féminine. Sonia Bompastor voit d'un bon œil ce changement.

Une transition entre deux gouvernances. Samedi, la victoire de l'OL en Coupe de France contre le PSG (2-1) a marqué un tournant dans l'histoire de la section féminine. Jean-Michel Aulas n'étant plus aux commandes, c'est désormais Michele Kang qui a pris en main la destinée des Fenottes, officiellement depuis mardi. Interrogée sur le sujet en conférence de presse, Sonia Bompastor semble séduite par le projet envisagé par la femme d'affaires américaine.

"Son discours et sa vision sont clairs"

L'entraîneure rhodanienne n'a pas tari d'éloges à propos de la nouvelle propriétaire de l'institution. "Son discours et sa vision sont clairs. Elle sait comment et où elle veut aller, tout en étant ambitieuse. Elle a fixé des objectifs et pour moi, c'est une bonne nouvelle, ça me plaît. Premièrement, elle veut être dans la continuité de ce qui a déjà été fait ici. Elle est respectueuse du palmarès du club et du travail de Jean-Michel Aulas. Elle souhaite donner les moyens à l'équipe de concurrencer l'Angleterre et Barcelone, a assuré Bompastor. Selon moi, elle fera en sorte de maintenir l'Olympique lyonnais le plus haut possible en restant la meilleure formation du monde."