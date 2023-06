Le football français sur le sol américain

La popularité de la section féminine de l'Olympique Lyonnais dépasse les frontières et s'étend jusqu'aux États-Unis, sous la forme de l'OL Reign.

Depuis son émergence sur le sol européen, le football est devenu le sport le plus populaire au monde. Dans les premières années de son existence, le football n'était autorisé qu'aux hommes et non aux femmes. Longtemps interdit en France, le football féminin n'a été reconnu pour la première fois par la FIFA que dans les années 1970. C'est au milieu de cette période agitée qu'a été fondée la section féminine de l'une des équipes les plus populaires de France : l'Olympique Lyonnais. Leur popularité dépasse les frontières et s'étend jusqu'aux États-Unis, sous la forme de l'OL Reign.

Le club à ses débuts

Les liens entre l'Olympique Lyonnais et son homologue américain, l'OL Reign, sont encore très jeunes. Le club de football féminin américain a été fondé il y a un peu plus de dix ans sous le nom de Seattle Reign FC et a été l'un des membres fondateurs de la National Women's Soccer League (NWSL), créée en 2012.

En 2020, OL Groupe, la société mère de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique Lyonnais Féminin, est devenue l'actionnaire majoritaire du Seattle Reign FC, qui a été rebaptisé OL Reign. En outre, les couleurs du club sont passées du platine, du noir et du bleu royal au bleu, au blanc et à l'or pour s'aligner sur celles de son homologue français, et son blason est devenu le lion bleu de l'OL Lyonnais.

Quel est l'avenir du club ?

Récemment, les propriétaires du club, qui évolue actuellement en US Challenge Cup, ont annoncé que le club était à vendre. Avec les Chicago Red Stars et les Portland Thorns, c'est l'un des trois clubs à vendre de la National Women's Soccer League. Le journal L'Equipe a d'abord rapporté qu'OL Groupe, la société faîtière qui gère l'OL Reign, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique Lyonnais Féminin, vendrait une participation majoritaire de 52 % à Michele Kang, propriétaire de l'équipe de NWSL Washington Spirit. OL Groupe, qui a été racheté par l'homme d'affaires américain John Textor en décembre de l'année dernière, gérerait alors les 48 % restants.

OL Groupe a cependant annoncé que la déclaration publiée par le journal français était incorrecte et qu'elle ne ferait qu'ajouter à la confusion entourant la vente du club. On ne sait pas encore si d'autres parties sont sérieusement intéressées par une participation majoritaire dans le club et dans quelles mains le club finira par se retrouver.

