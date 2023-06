OL - Franck Passi : "Viser les 40 points sur la phase retour"

Coach intérimaire d’un jour en l’absence de Laurent Blanc, Franck Passi assure que l’OL ne veut pas aller à Nice la fleur au fusil. Les Lyonnais visent la 6e place et le total de 40 points sur la phase retour.

Il avait déjà dû assurer l’intérim en février dernier, il a remis ça jeudi. En l’absence de Laurent Blanc, malade et dont il "ne connait pas l’évolution", Franck Passi s’est présenté devant la presse à deux jours du déplacement à Nice (21h). Ne sachant pas encore s’il sera l’entraîneur principal de l’OL pour la 3e fois de la saison ou si Blanc sera opérationnel, le coach adjoint a dirigé la séance de jeudi avec Claudio Caçapa, Ludovic Giuly et Franck Lambert. Cette séance s’est déroulée dans la bonne humeur, mais Passi assure que cette "semaine a été très sérieuse".

Malgré l’absence d’enjeux sportifs, les Lyonnais souhaitent terminer la saison sur une 19e victoire et ainsi partir en vacances non pas avec la satisfaction du devoir accompli, mais celle d’avoir montré un visage bien plus séducteur sur la phase retour. "La semaine est très sérieuse. Les vacances s’avancent très rapidement certes et avec pleins de rebondissements, mais on est focalisé sur ce dernier match et le fait d'arriver aux 40 points si on gagne. Le travail est quand même validé depuis un moment quand on regarde nos matchs, a noté Franck Passi jeudi. On est second sur la phase retour avec Lens, mais on aimerait la terminer comme il faut."

"On n'est pas encore en vacances"

Actuellement septième avec trois points de retard sur Rennes (5e) et Monaco (6e), l’OL ne peut plus être européen la saison prochaine. L’objectif sera malgré tout de compter sur un faux-pas des Monégasques pour espérer chiper la première place non-européenne. Non-qualificative pour le moment puisque l’imbroglio autour de Toulouse et ses propriétaires pourrait la rendre européenne.

Les Lyonnais n’en sont pas encore là et n’y croient pas forcément, mais n’écartent aucun scénario. Les vacances, ce n’est pas pour tout de suite, du moins dans le discours. "La 6e place qualificative ? On ne parle pas de ça, a assuré Passi. On veut juste gagner, c’est le cas chaque semaine, mais on veut bien terminer. On n’est pas encore en vacances, on veut arriver à Nice et prendre les trois points. Si derrière, on a cette chance de pouvoir jouer l’Europe, on la prendra."