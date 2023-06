Blanc absent de l’entraînement de l'OL jeudi

À deux jours de l'ultime match de la saison face à Nice, Laurent Blanc, malade, était absent de l’entraînement de l'OL ce jeudi.

Il n'y avait pas que des joueurs absents à l'entrainement ce jeudi matin. Quand Lovren, Dembélé, Diomandé et Gusto ont brillé par leur absence, Laurent Blanc était, lui aussi, dans la case de non-présents. Malade, Laurent Blanc n'a pas animé la séance du jour, l'avant-dernière de la saison pour les joueurs de l'OL. À deux jours du dernier match de Ligue 1 face à Nice, samedi (20h45), l'entraînement a été dirigé par Franck Passi. Ce n'est pas la première fois que ce cas de figure se présente entre Rhône et Saône cette saison.

Touché par une pneumopathie en février dernier, Laurent Blanc avait dû passer le relai à son adjoint pour les entraînements et les matchs. L'ancien entraîneur de Marseille, Lille et Niort avait dirigé l'équipe lyonnaise lors de deux rencontres cette saison. Passi avait suppléé Blanc face à Auxerre et Lens au mois de février dernier.