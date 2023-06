El Djebali (Tunisie) éliminé de la Coupe du monde U20

Titulaire en attaque, Chaïm El Djebali n’a pu empêcher l’élimination de la Tunisie en 8es de la Coupe du monde U20. Les Aigles de Carthage ont été battus par le Brésil (4-1).

Il n’y a désormais plus aucun représentant de l’OL à la Coupe du monde U20. Après l’élimination de Florent Sanchez et Sekou Lega avec la France dès la phase de poule, Chaïm El Djebali a, lui aussi, pris la porte dans la compétition mercredi. Qualifiée comme dernier meilleur troisième, la Tunisie n’a pas fait le poids face au Brésil en 8es de finale. Face à l’un des favoris de la compétition, les Aigles de Carthage se sont lourdement inclinés (4-1).

Les Brésiliens ont rapidement mené 2-0 après une demi-heure de jeu, mais le carton rouge de Renan juste avant la pause aurait pu relancer la partie. Malheureusement pour El Djebali, ayant joué tout le match et averti, et la Tunisie, les événements ont été contraires. À la 71e minute, un but tunisien a été annulé après visionnage de la VAR pour une main et le but de Ghorbel après 13 minutes de temps additionnel a avant tout été anecdotique, le Brésil ayant corsé l’addition à la 90e et 90e+10.