OL - Mercato : Cherki a "juste envie de jouer une saison complète"

Complément idéal de Bradley Barcola et Alexandre Lacazette dans le trio qu’il forme avec eux, Rayan Cherki revit en qualité de meneur. En confiance, le Lyonnais souhaite avant tout confirmer la saison prochaine, à l’OL pour le moment.

Sur le terrain, il peut parfois faire preuve d’un certain manque de maturité. En dehors, c’est presque tout le contraire. À l’image de son "pote" Kylian Mbappé, Rayan Cherki maitrise parfaitement les codes de la nouvelle génération et de sa médiatisation. Présent pour la dernière conférence de presse de la saison ce jeudi, le meneur de jeu a été aussi fluide que sa qualité technique sur le rectangle vert.

Relâché, naturel, Cherki est loin de l’image prétentieuse qui peut lui coller à la peau par moment. Plus que derrière un micro, c’est forcément avec le ballon dans les pieds que l’international Espoir est attendu et malgré quelques trous d’air, la deuxième partie de saison de l’OL lui a permis de prendre la pleine mesure du haut niveau.

"La vérité d’aujourd’hui n’est jamais celle du lendemain"

Avec cinq buts et cinq passes toutes compétitions confondues, il peut "encore faire mieux" mais a au moins réussi à enchaîner. Le voici enfin lancé dans son aventure lyonnaise qu’on lui promet depuis des années ? Il l’espère. Interrogé sur son futur, Rayan Cherki espère avant tout pouvoir enchaîner et devenir un titulaire à part entière. Pour le moment, ce futur s’écrit toujours entre Rhône et Saône malgré l’intérêt du PSG durant l’hiver.

"J’espère pouvoir commencer une saison complète pour la première fois dans ma carrière et j’espère que ce sera encore mieux que cette deuxième partie de saison. J’ai juste envie de jouer une bonne saison complète et après, on verra même si on sait que la vérité d’aujourd’hui n’est jamais celle du lendemain."

L’incertitude plane toujours au-dessus du joyau lyonnais, mais avec tout ce qu’il se passe, ou plutôt ce qu’il ne se passe pas en coulisses, peut-on vraiment s’attendre à autre chose ? Même Cherki concède que les joueurs "ne savent pas encore la direction qu’on va prendre."