OL : fin de saison pour Lovren, Diomandé et Dembélé

Absents de l’entraînement jeudi, Dejan Lovren, Sinaly Diomandé et Moussa Dembélé ne feront pas le voyage à Nice. Pour l’attaquant, son dernier match avec l’OL aura donc eu lieu à Clermont.

Il n’y aura pas de dernière pour Moussa Dembélé. Entré pendant 13 minutes à Clermont il y a trois journées, l’attaquant français y aura disputé ses dernières minutes sous le maillot de l’OL. Resté sur le banc contre Monaco et absent contre Reims, Dembélé ne sera pas non plus du voyage à Nice samedi (21h). N’ayant pas participé à la séance du jour, l’ancien international Espoir souffre d’une inflammation à la cheville et met donc un terme à son aventure lyonnaise sur cette blessure.

Point médical #OL



"Dejan #Lovren et Sinaly #Diomande sont toujours en phase de reprise après leur lésion musculaire."



"Moussa #Dembele souffre d’une inflammation de la

cheville et ne pourra également pas participer au dernier match de la saison samedi à #Nice." — Olympique-et-Lyonnais 🦁 (@oetl) June 1, 2023

Après une avant-dernière saison réussie au point de finir meilleur buteur du club, Moussa Dembélé a vécu un dernier acte très compliqué. Avec seulement 37 minutes de moyenne, l’attaquant n’a clairement pas été dans les plans de Laurent Blanc, qui a pourtant essayé de le relancer au début de son mandat. Dembélé ne sera pas le seul absent sur la French Riviera samedi. Tous deux touchés musculairement à la cuisse, Dejan Lovren et Sinaly Diomandé sont toujours en phase de reprise et ne seront logiquement pas remis pour le déplacement à Nice.

Enfin un doute subsiste concernant Malo Gusto. Le latéral droit n’était pas présent à la séance du jour mais n’est pas annoncé dans la liste des blessés communiqué par l’OL. Il faudra attendre le groupe retenu par Blanc vendredi soir pour savoir s'il y aura une dernière pour le Décinois ou si son entrée en jeu contre Reims restera son dernier moment avec le maillot de son club formateur.