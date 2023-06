L’OL de nouveau en stage aux Pays-Bas cet été ?

Après un mois de vacances, les joueurs de l’OL vont reprendre le chemin de l’entraînement le 6 juillet. Les Lyonnais ne s’attarderont pas longtemps entre Rhône et Saône et devraient rapidement s'envoler vers les Pays-Bas pour leur stage estival.

Une reprise le 6 juillet et un match amical de prestige contre Manchester United le 19 juillet. Voilà tout ce que l’on sait actuellement de la pré-saison de l’OL pour cet été. Avec encore un match de championnat à jouer dans cette saison 2022-2023, la préparation du prochain exercice est encore loin dans l’esprit des joueurs. Néanmoins, ils savent très bien qu’ils seront attendus au tournant après avoir de nouveau failli à la tâche sans qualification européenne. En attendant de savoir quelles seront les décisions prises par John Textor autour du projet sportif lyonnais, Laurent Blanc et son staff planifient déjà un minimum cette préparation estivale qui s’annonce cruciale.

Un seul amical programmé pour le moment

Quand elle avait été pointée du doigt la saison dernière par certains éléments et Blanc lui-même, notamment sur l’aspect physique, cette préparation devrait être d’un tout autre calibre cet été avec le natif d’Alès. Adieux le travail physique uniquement avec le ballon comme en raffolait Peter Bosz et retour très certainement à une préparation bien plus classique comme le périple à Dubaï l’hiver dernier en avait donné un aperçu. Il y a une chose qui ne devrait pas changer par rapport aux années Bosz : le choix du lieu du stage.

D’après les informations d’Olympique-et-Lyonnais, l’OL devrait de nouveau se rendre aux Pays-Bas quelques jours après avoir repris le chemin de l’entraînement à Décines. Le lieu exact ainsi que les dates n’ont pas encore filtré, mais dans l’été indien qui s’annonce, le club lyonnais devrait une nouvelle fois aller chercher la fraîcheur néerlandaise avant de se rendre à Édimbourg (Écosse) pour affronter Manchester United.