OL - Manchester United, le 19 juillet en pré-saison

Le 19 juillet à 14 heures, Manchester United et l'Olympique lyonnais s'affronteront au stade BT Murrayfield d'Édimbourg (Écosse).

Pour préparer sa saison 2023-2024, l'Olympique lyonnais souhaite s'opposer à plusieurs clubs de prestiges. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Bruno Cheyrou après l'annonce du match entre l'OL et Manchester United qui aura lieu le 19 juillet 2023 à 14 heures au stade BT Murrayfield d'Édimbourg. "En tant que club, on veut toujours se mesurer aux plus grands et aux meilleurs, et on peut dire que Manchester United figure parmi les plus grands, a expliqué le responsable du recrutement. C'est la première fois que nous jouons contre United depuis 15 ans et ce match sera un élément important de notre préparation d'avant-saison."

Une arène mythique

Cette affiche va peut-être permettre à Anthony Martial de retrouver son club formateur (s'il n'y a pas eu de transfert). La rencontre entre les deux équipes prendra place au BT Murrayfield Stadium, l'antre de l'équipe écossaise de rugby. Pour le rendez-vous prévu dans ce stade de plus de 67 000 places, Mark Dodson (directeur général du rugby écossais) a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir accueillir Manchester United et l'OL au BT Murrayfield cet été. Le stade étant le plus grand d'Écosse, il est formidable de pouvoir continuer à organiser des événements sportifs et musicaux passionnants à Édimbourg."

Pour assister au choc, des billets exclusifs sont disponibles à la prévente dès ce mardi. L'accès au grand public débutera dès le 18 mai. Les prix des tickets commencent à £30 pour les adultes et £15 pour les moins de 16 ans. Pour s'en procurer, il faut se diriger sur Ticketmaster ou Ticketek.