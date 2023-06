Nice – OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Depuis son inauguration en septembre 2013, l'Allianz Riviera ne réussit pas à l'OL. Les Lyonnais peinent à ramener des points de Nice.

L'Allianz Riviera va fêter ses dix ans en septembre prochain. Le stade résidant de Nice a accueilli dix rencontres opposant le Gym à l'OL en Ligue 1. Le bilan est assez équilibré, mais penche légèrement en faveur des Sudistes. L'OL est parvenu à gagner à seulement quatre reprises. On pense notamment au récital offensif des Lyonnais en 2017, avec une victoire 5-0. Ce jour-là, Memphis Depay marquait un doublé et Myziane Maolida inscrivait son unique but en Ligue 1 avec son club formateur. Houssem Aouar, qui devrait jouer son dernier match sous les couleurs de l'OL, réalisait une performance XXL.

L'OGC Nice s'est imposé cinq fois face à l'OL, à domicile. La dernière victoire en date a longtemps fait mal à la tête des Gones. Menés 2-0 grâce à des buts d'Aouar et Toko-Ekambi, les hommes de Christophe Galtier avaient renversé le match dans les dix dernières minutes. Après le carton rouge de Tino Kadewere, les Niçois ont poussé jusqu'à faire tomber les joueurs de Peter Bosz dans les dix dernières minutes (3-2).

Avant le déménagement des Niçois, l'OL avait déjà du mal à voyager dans les Alpes-Maritimes. Lyon ne s'était imposé que trois fois sur les sept derniers matchs au stade du Ray en Ligue 1.