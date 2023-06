Rayan Cherki après son but lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Enfin lancé dans son apprentissage du haut niveau, Rayan Cherki espère finir la saison de l’OL de la meilleure des façons. De nouveau positionné en meneur, le jeune Lyonnais peut compter sur la confiance de Laurent Blanc.

On dit souvent que les joueurs ont besoin d’amour pour donner la pleine mesure de leur talent. Hatem Ben Arfa en avait été l’exemple-type au fil de sa carrière. Quand ça matche avec un coach, on peut être plus ou moins sûr que la relation de confiance se traduira sur le terrain. C’est un peu ce qu’il se passe en ce moment avec Rayan Cherki et Laurent Blanc. Les deux ont tissé une relation presque de père-fils depuis l’arrivée du Cévenol en octobre dernier. L’entraîneur lyonnais n’hésite pas à manier la carotte et le bâton et cela semble porter ses fruits auprès de Cherki.

Lui que l’on dit peu enclin à écouter les remarques a trouvé en Blanc un coach avec un pedigree. Plus facile à suivre, surtout quand l’envie de faire confiance est dite clairement. "J’ai eu le déclic avec la discussion avec le coach avant la trêve pour lui demander où on en était, qu’est-ce qu’on faisait. Quand j’ai vu que lui aussi avait envie de me faire confiance, de me donner ma chance, je me suis dit que j’allais jouer à fond."

Échanger, un maître-mot

Tout n’est pas encore parfaite chez Rayan Cherki et il en est le premier conscient. Néanmoins, les piques envoyées par Blanc ne sont pas prises dans le mauvais sens. Le gamin a soif d’apprendre et le fait d’être positionné dans un rôle de meneur le pousse à rendre la confiance du coach. Il veut encore être plus décisif (5 buts et 5 passes toutes compétitions confondues) mais savoure cette relation qu’il n’avait pas avec Peter Bosz.

"Chaque joueur a besoin de cette petite relation de confiance avec un entraîneur pour se dépasser. J’ai la chance d’avoir cette relation avec ce coach et j’espère qu’on va continuer ainsi. J’ai toujours eu de bonnes relations avec les anciens coachs même si on sait qu’avec l’ancien coach, c’était un peu plus compliqué. Avec Mr Garcia, avec Laurent Blanc, Sylvain Ripoll, ce sont des entraîneurs avec qui je me suis toujours bien entendu. Dans ma façon d’être et de jouer, c’est très important de pouvoir échanger avec l’entraîneur, se comprendre même si parfois ça peut être piquant."