Dans une soirée complètement folle, Le Havre a décroché son ticket pour la Ligue 1. Yann Kitala et Mathieu Gorgelin, anciens pensionnaires de l’OL, sont champions de Ligue 2.

Il y a eu des rebondissements à tous les niveaux vendredi soir lors de l’ultime journée de Ligue 2. Et pas forcément pour de belles choses. Quand Bordeaux va devoir attendre pour savoir s’il peut remonter en Ligue 1 après l’arrêt de son match suite à un geste incompréhensible d’un supporter, Le Havre peut lui savourer. Sous pression après avoir fait toute la saison en tête, le club normand pouvait tout perdre contre Dijon. Seulement, la fête n’a pas été gâchée au Stade Océane avec une courte mais importante victoire (1-0), synonyme de titre de champions de Ligue 2 mais surtout de remontée en Ligue 1, quatorze ans après.

Entré à la 57e minute, Yann Kitala a participé aux festivités au contraire de Mathieu Gorgelin. L’ancien gardien de l’OL a perdu sa place de titulaire dans les buts normands cette saison et a dû se contenter de sept apparitions. Ce qui ne l’a pas empêché de partager son bonheur après la rencontre. "Quand je suis arrivé il y a quatre ans, c’était l’objectif, a avoué Gorgelin sur beIN Sports. C’est arrivé un peu plus tard finalement et pas dans la peau d’un titulaire mais comme l’a dit Arthur (Desmas), on a su monter une superbe équipe. Il ne faut pas que ce soit une fin en soi et tout de suite se projeter vers l’avenir. On va bien profiter."