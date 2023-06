Nice - OL : horaire, diffusion TV, avant-match

Maxence Caqueret (OL) et Sofiane Diop (Nice) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour la dernière journée de Ligue 1, l’OL se déplace sur la pelouse de Nice ce samedi. Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de ce Nice - OL.

L’avant-match

Un dernier pour la route. Dans cette saison aux visages fluctuants, l’OL va refermer le livre ce samedi à Nice. Dans une rencontre sans réel enjeu sportif, les joueurs de Laurent Blanc auront avant tout à cœur de terminer cet exercice de la meilleure des manières. Avec 37 points inscrits sur la phase retour, les Lyonnais ont pour objectif symbolique d’atteindre la barre des 40 points ainsi que d’aider Alexandre Lacazette.

Avec 27 buts, le capitaine de l’OL peut égaler son record personnel (28 en 2017) et revenir sur les talons de Kylian Mbappé. Entre les deux internationaux français, la bataille pour le titre de meilleur buteur de la saison va faire rage jusque dans les dernières secondes de la 38e journée de Ligue 1. En face, Nice sera, lui aussi, en roue libre avec une place assurée dans le Top 10 et plus rien à jouer depuis un moment. Comme l’OL, cette saison a été celle des illusions perdues pour les Aiglons.

À quelle heure se joue Nice - OL

Horaire unique pour tout le monde ce samedi. Comme lors de la dernière journée, la 38e journée de Ligue 1 se jouera sous la forme d’un multiplex avec un coup d’envoi donné à 21h. Pour cette rencontre entre Nice et l’OL, Eric Wattellier sera au sifflet. Il l’était déjà pour le match aller qui s’était soldé sur un match nul 1-1 entre les deux équipes

Sur quelle chaine regarder Nice - OL

La course au titre de meilleur buteur devrait avoir le droit à quelques séquences sur la chaine principale de Prime Video mais l’absence d’enjeu dans ce Nice - OL devrait limiter les apparitions sur le multiplex mis en place par le diffuseur. Pour ceux qui veulent suivre les 90 minutes de ce dernier match, il faudra se rendre sur l’un des canaux secondaires de Prime Video.