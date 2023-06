Bradley Barcola lors d’OL – Reims (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Pour le dernier rendez-vous de l'OL cette saison, Laurent Blanc devrait logiquement garder le même onze qui a commencé contre Reims. Les solutions sont de toute façon très restreintes.

On ne change pas une équipe qui gagne, tel est le dicton dans le football. Depuis son arrivée, Laurent Blanc a pourtant eu l’habitude de se fier à l’adversaire plus qu’à la volonté de mettre en place ses principes. Cette adaptation a été mise de côté depuis quelques matchs et le 4-2-3-1 qui fonctionne. Si Maxence Caqueret a pendant un temps occupé le rôle de meneur, cette tâche incombe depuis trois rencontres à Rayan Cherki.

Le jeune Lyonnais devrait une nouvelle fois se retrouver dans cette position axiale qu’il affectionne à Nice et qui pourra lui permettre de distiller des caviars à Alexandre Lacazette dans sa quête du titre de meilleur buteur. Ce samedi, Blanc devrait s’appuyer sur l’équipe qui a commencé contre Reims et qui avait déjà donné satisfaction contre Monaco.

Peu de solutions viables sur le banc

Avec les blessures de Lovren et Diomandé plus celle de Malo Gusto pour ce déplacement, les solutions défensives sont de toute façon limitées. La seule interrogation pourrait être celle de savoir si un match sans enjeu peut permettre à Mamadou Sarr, qui a disputé ses 1res minutes la semaine dernière, de connaitre sa première titularisation en lieu et place de Jérôme Boateng.

L’Allemand va disputer son dernier match tandis que le champion d’Europe U17 représente l’avenir. Mais quand on sait que Boateng n’a qu’une heure dans les jambes, Laurent Blanc devrait être tenté de le lancer dessus avant de le faire sortir comme face à Reims. Pour le reste, ce sera du classique.

La composition probable de l’OL à Nice : Lopes - Kumbedi, Boateng, Lukeba, Tagliafico - Tolisso, Caqueret - Barcola, Cherki, Jeffinho - Lacazette