Laurent Blanc sur le banc pour Nice - OL

Laurent Blanc lors d’OL – Lorient en mars 2023 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Malade jeudi et obligé de faire l’impasse sur la séance, Laurent Blanc est remis. L’entraîneur français sera bien sur le banc de l’OL à Nice ce samedi (21h).

On est loin de la pneumopathie qui l’avait éloigné des terrains pendant deux semaines. Absent de la séance d’entraînement jeudi, Laurent Blanc est déjà sur pied. Si le secret médical avait empêché d’en savoir plus sur les raisons de cette absence, l’entraîneur sera bien là pour la dernière de la saison de l’OL. Le club a confirmé sa présence à Nice ce samedi (21h) pour diriger son équipe. Il n’y aura donc pas de troisième match en qualité de coach intérimaire pour Franck Passi en Ligue 1. Il va retrouver son rôle d’adjoint aux côtés de Laurent Blanc avec Claudio Caçapa, Rémy Vercoutre et Philippe Lambert.

Tous partageront encore ces moments la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en 2024, le staff technique attendait de savoir s’il serait toujours en poste ou non. "Oui Blanc sera toujours là, je ne change pas d'entraîneur facilement. J'ai été clair, a-t-il convenu dans les colonnes de L’Equipe. Laurent a fait un gros boulot. Sur la seule deuxième partie de saison, nous sommes en haut du classement. Nous voulons lui donner plus de moyens pour la saison prochaine." En confirmant Laurent Blanc sur le banc de l’OL, John Textor a enlevé une épine du pied à beaucoup de monde.