Sacré champion de France de Ligue 2, Le Havre va retrouver l’élite la saison prochaine. Directeur sportif du club normand, Mathieu Bodmer va poursuivre sa mission, comme il l’a annoncé vendredi soir.

Un chef du scouting plus qu’un véritable directeur sportif. Dans les colonnes de L’Equipe, John Textor a tempéré l’enthousiasme lyonnais sur la quête d’un directeur sportif. Entre le retour de Juninho, la candidature d’Eric Abidal et la piste Mathieu Bodmer, les supporters de l’OL avaient à cœur de savoir qui serait le nouvel homme fort du domaine sportif entre Rhône et Saône. En bon président, Textor est venu calmer les ardeurs tandis que les annonces sont attendues.

Avec Matthieu Louis-Jean, responsable de la cellule de recrutement de l’OM, le club lyonnais devrait avant tout s’appuyer sur un chef du scouting plus qu’un directeur sportif. Deux casquettes bien différentes dans l’esprit du propriétaire américaine. "Je ne sais pas si nous allons recruter un directeur sportif. Nous en avons déjà un au niveau d'Eagle Football. Je veux un directeur du scouting qui prenne les bonnes décisions pour Lyon. Directeur sportif est un métier de négociation de contrats. Vincent Ponsot, qui est toujours à Lyon, est plus un homme d'affaires en charge du foot. Les décisions concernant les joueurs seront prises par le directeur du scouting."

"Je suis bien au Havre"

Adieux donc les pistes menant à d’anciens joueurs de l’OL pour redresser la barre ? Perçu comme la piste privilégiée, Mathieu Bodmer avait d’ailleurs refroidi l’enthousiasme lyonnais, estimant "n’avoir pas été contacté par l’OL" et "n’être pas sûr que ce projet puisse l’intéresser pour le moment" selon ses dires à France Bleu. Le directeur sportif du Havre en a remis une couche sur beIN Sports après le sacre havrais et la remontée en Ligue 1, quatorze ans plus tard. "Ce sont des trucs de journalistes, il n’y a pas eu de contacts. Je suis très bien au Havre."

En l’espace d’une soirée, une piste semble s’être envolée, du moins publiquement quand l’organigramme de l’OL reste toujours aussi flou.