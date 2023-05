En attendant que le championnat se termine samedi, l’OL s’active en coulisses pour faire bouger l’organigramme sportif. John Textor cherche le profil parfait pour le poste de directeur sportif avec Mathieu Bodmer parmi les pistes explorées.

Les supporters lyonnais espéraient un peu plus de mouvements, mais il faudra certainement attendre la fin du champion de France ce week-end. Après la prise de pouvoir de John Textor, il y a trois semaines, et les annonces de l’Américain, un coup de pied dans la fourmilière est forcément attendu entre Rhône et Saône. Laurent Blanc et Alexandre Lacazette ont confié la semaine dernière que le groupe lyonnais espérait, comme les supporters, des annonces plus rapides.

Mais tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Textor est attendu au tournant et donne l’impression de ne pas vouloir se tromper dans ses choix, lui qui n’a pas à vocation à s’occuper pleinement du quotidien décisionnel entre Rhône et Saône. Quitte à prendre son temps et laisse un flou autour du club.

Abidal espérait un retour

Entre la quête d’un président, d’un directeur sportif et d’un chef de la cellule de recrutement, les dossiers sont nombreux sur le bureau de John Textor et les pistes également. Est-ce l’intérêt pour des éléments sous contrat dans d’autres clubs qui pousse à se montrer discret ? Il se pourrait bien puisque pour le poste de directeur sportif, la nouvelle direction aurait fait de Mathieu Bodmer l’une de ses cibles prioritaires d’après Foot Mercato.

L’ancien milieu connait bien la maison pour y avoir évolué à la fin des années 2000 (2007-2010) ainsi que le championnat de France. Actuellement en poste au HAC, Bodmer est une piste qui plait dans l’environnement lyonnais. Reste désormais à savoir si le projet lyonnais peut le séduire, lui qui risque de retrouver la Ligue 1 avec le club normand.