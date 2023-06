Lacazette (OL) et Jean-Clair Todibo(Nice) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Afin de clore sa saison face à son public, Didier Digard a dû composer avec les absences. Contre l’OL, ce ne pas moins de neufs absents dont Nicolas Pépé ou encore Khéphren Thuram.

Neuvième, Nice est comme l’OL. Il n’a plus rien à jouer au moment où se présente la dernière journée de la saison de Ligue 1. En cas de victoire, les Aiglons auraient la possibilité de passer devant Clermont et de prendre la 8e mais on ne peut pas dire que cet objectif fait lever les foules. Malgré une très bonne passe au moment de l’intronisation de Didier Digard, Nice est rentré petit à petit dans le rang et l’élimination en Ligue Europa Conférence a fait mal aux têtes. En attendant de savoir ce qu’Ineos a comme projet pour l’été qui s’avance, l’OGC Nice souhaite finir en beauté à domicile contre l’OL.

Pour la réception du club lyonnais, Didier Digard n’a pas vraiment eu le choix des hommes. Au moment de lire le groupe retenu, ce ne sont pas moins de neuf absences qui sont à déplorer sur la French Riviera. Mattia Viti (entorse cheville), Youssouf Ndayishimiye (entorse genou), Joe Bryan (entorse cheville), Youcef Atal (élongation adducteurs), Ross Barkley (virus), Aaron Ramsey (fatigue mollet), Khéphren Thuram (lésion ischio-jambiers), Billal Brahimi (lésion ischios) et Nicolas Pépé (tendon genou) sont blessés et indisponibles.

Le groupe de Nice contre l’OL : Boulhendi, Bulka, Schmeichel - Amraoui, Bard, Dante, Lotomba, Mendy, Todibo - Beka Beka, Belahyane, Boudaoui, Dacourt, Diop, Rosario, Trinker - Bouanani, Laborde, Moffi.