Si un scénario improbable pourrait encore permettre à la réserve de l’OL de se maintenir, la formation lyonnaise va avant tout tenter de bien finir à domicile. Avant que son avenir ne se joue peut-être en dehors des terrains.

Il y a encore quelques semaines, le maintien de la réserve de l’OL en National 2 semblait sur la bonne voie. Avec cinq descentes, Gueïda Fofana savait que ses joueurs n’avaient pas de marge de manoeuvre et la fin de l’exercice lui a donné raison. Une série de résultats négatifs et l’OL pointe désormais à la 14e place, à trois points du maintien. En accueillant Fréjus (18h) pour cette ultime journée de championnat à Décines, les coéquipiers de Mohamed El Arouch n’ont que très peu d’espoirs. Il faudrait un concours de circonstances pour que l’OL se maintienne sur le terrain. Avec cinq équipes en trois points et seulement deux places à pouvoir, la réserve est en mauvaise posture avec le plus mauvais goal-average.

Plus que sur le terrain, c’est en coulisses que l’avenir de l’OL en National 2 devrait se régler. Avec le Canet-en-Roussillon sous le coup d'une rétrogradation administrative décidée par la DNCG et d’autres dossiers dans la poule C pouvant être retoqués dans les prochaines semaines, le salut lyonnais et un non-descente en National 3 sera avant tout l’oeuvre de ces adversaires et non des performances sur le terrain. Néanmoins, finir avec une victoire et gratter une ou deux places au classement serait une aide supplémentaire pour un maintien administratif.