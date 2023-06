Pour la dernière de la saison, l’OL a coulé dans les grandes largeurs. Dans sa quête du titre de meilleur buteur, Alexandre Lacazette a eu les occasions en première période… Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Maxence Caqueret

Dommage que la fin de saison arrive, car il ne cesse de monter en puissance. Critiqué lors de la première partie de saison, Maxence Caqueret a profité de la deuxième préparation physique à Dubaï pour retrouver un volume bien plus en adéquation avec ses qualités. Tout n’a pas été parfait sous Laurent Blanc, bien au contraire. Mais depuis plus d’un mois, l’international Espoir retrouve le niveau qui a été le sien lors du Final 8 en 2020 et qui avait fait de Caqueret l’un des joueurs à suivre à l’OL. Ce samedi, il n’y a pas eu d’action décisive comme cela a pu être le cas sur quatre de cinq derniers matchs.

Pourtant, face à Nice, il a montré que sa confiance était revenue. Il perd le ballon qui va ensuite mener au contre niçois sur l’ouverture du score, mais derrière, il est force de proposition dans la surface comme cette frappe en force détournée par Schmeichel. Dans l’entrejeu, il a été loin du milieu frileux, auteur de simples passes latérales. Il a pris des risques, souvent avec succès. Dans la soirée plus que compliquée de l’OL, Caqueret a été l’un élément des rares à surnager.

Le flop : Lacazette a eu les munitions

La question des choix de Laurent Blanc et le naufrage défensif sont clairement à pointer du doigt et on reviendra dessus plus tard. Non, dans cette soirée qui devait s’annoncer folle pour le capitaine lyonnais, Alexandre Lacazette n’a pas atteint son objectif. Celui de rattraper Kylian Mbappé, mais aussi égaler ou battre son record personnel de 2017. Cette défaite n’est pas à mettre à son crédit malgré tout le numéro 10 lyonnais a eu les occasions pour rendre cette soirée plus palpitante tous points.

Après l’ouverture du score niçoise sur un csc, l’OL a poussé derrière l’allant de son capitaine. Comme face à Reims, il va sûrement s’en mordre les doigts. N’ayant rien eu à se mettre sous la dent en deuxième mi-temps, Lacazette a raté presque l’immanquable à la 23e pour recoller à 1-1. Une galette de Tolisso sur la tête de son pote, mais le cadre s’est dérobé alors que le but était tout ouvert. Il y a eu un tir qui s’est envolé (38e) ou encore ce superbe enchaînement avec ce contrôle en pivot dans la surface enchaîné à une frappe. Mais ce samedi, ça ne voulait pas…