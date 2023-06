Anthony Lopes : "L’OL ne méritait rien" contre Nice (3-1)

Mené 3-0 après seulement 30 minutes de jeu, l’OL a coulé comme il fallait samedi contre Nice (3-1). Anthony Lopes était une nouvelle fois particulièrement remonté.

Comme un air de déjà vu et pas seulement depuis quelques mois ou semaines. Voir Anthony Lopes particulièrement remontré après une défaite de l’OL est devenu monnaie courante. Malheureusement dirions-nous. Après la défaite contre Nice samedi soir (3-1), il ne fallait pas s’attendre à le voir souriant même pour une dernière de la saison. Au contraire, le scénario de la rencontre a eu de quoi mettre le portier lyonnais en rogne. Impliqué sur le csc lors d’une mésentente avec Jérôme Boateng, Lopes avait la tête des mauvais jours à l’Allianz Riviera au micro de Prime Video. "Ça se sentait. On fait une première mi-temps exécrable, à la hauteur d’un niveau, dont je ne dirai pas le mot, mais plus que médiocre."

"Il faut se laver la tête de cette saison"

Avec trois buts concédés en l’espace de trente minutes, le bateau lyonnais a coulé, mais a trouvé une bouée de secours avec la réduction du score de Jeffinho (41e). Un but qui aurait dû faire du bien au moral lyonnais, mais qui n’a pas été suivi d’acte durant le deuxième acte. "Qu’est-ce que vous voulez faire ? Vous perdez 3-0 en très peu de temps, on arrive à en marquer un, on essaie de se dire à la pause qu’il faut se remobiliser pour essayer d’égaliser mais voilà. Òn ne méritait vraiment rien de ce match. Bonne chance à ceux qui partent en sélection et pour ceux qui sont en vacances, il faut se laver la tête de cette saison compliquée."

Un discours qui ressemble beaucoup à celui entendu en fin de saison dernière sans que les choses changent dans l’exercice suivant…