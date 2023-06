Particulièrement frustré par l’entame de match de ses joueurs, Laurent Blanc veut se tourner vers la saison prochaine et sur ce qui a déjà été construit depuis huit mois. Il espère malgré tout que le club aura la possibilité de bouger sur le mercato estival.

Comme à son habitude, Laurent Blanc a fait preuve d’un certain détachement au moment de parler de la défaite de l’OL à Nice (3-1). Néanmoins, l’entraîneur lyonnais n’a pas oublié de pointer l’entame de match catastrophique et les largesses défensives offertes par ses joueurs. À force de se tirer des balles dans le pied, les Lyonnais jouent avec le feu et ont été punis samedi soir. Ce n’est pas la première fois et ça n’a pas aidé à voir le club remonter au classement. La Ligue 1 ayant rendu son verdict, l’OL finit à la 7e place et ne participera pas à la Coupe d’Europe pour la seconde année consécutive.

L’échec sportif cuisant devrait permettre une large remise en question de la stratégie et des hommes. John Textor a avancé quelques axes avant le déplacement à Nice, mais Laurent Blanc espère que l’Europe sera de nouveau accessible la saison prochaine avec un mercato bien ficelé. "On va bien analyser la saison, voir où on peut améliorer le groupe et l’équipe et prendre une direction et une stratégie, avec une ambition qui j’espère sera conséquente parce que Lyon a besoin d’être ambitieux, a-t-il déclaré au micro de Prime Video. J’espère que Lyon sera beaucoup ambitieux la saison prochaine et qu’on aura les moyens de nos ambitions."

"L'OL est dans une situation particulière"

Sans Europe, il sera forcément plus difficile de se montrer attractif. Surtout, l’enveloppe dédiée au recrutement pourrait en prendre un coup, une participation européenne étant toujours synonyme de rentrée d’argent dans les clubs. Alors l’OL aura-t-il ces fameux moyens ? Laurent Blanc s’est réfugié derrière John Textor pour apporter un début de réponse. "Les ambitions ? Si vous voyez Monsieur Textor, vous lui demandez, la même question que vous m’avez posé à moi. Vous savez que Lyon est dans une situation un peu particulière et vous savez qu’à ce type de question, l’entraîneur que je suis ne peut pas répondre. Mais il (Textor) vous répondra avec grand plaisir, je pense."

En annonçant ne pas vouloir vendre pour 70M€, Textor a montré son ambition. Encore faut-il la maintenir...