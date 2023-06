OL : SOS d’une défense en détresse à Nice

Samedi soir, l’OL n’a même pas lutté face à Nice (3-1). Plombé par ses largesses défensives qui ont été un mal récurrent pendant 38 journées.

C’est ce qui s’appelle rendre les armes sans même combattre. Samedi soir, l’OL a mis un point d’honneur à terminer sa saison de la pire des façons. Avec une défaite (3-1), mais cela peut arriver. C’est surtout la manière qui laisse à désirer face à des Aiglons qui n’avaient plus rien à jouer. On pourrait dire que les Lyonnais étaient déjà partis en vacances en se rendant sur la French Riviera, terre propice à la détente et la bronzette. Seulement, ce serait réduire un revers à une explication qui n’en est pas une.

Cette défaite contre Nice est la simple représentation de ce qui a été vu et revu cette saison à l’OL. 38e journée ou non, la partition lyonnaise à Nice a été celle d’un schéma classique entre Rhône et Saône. Celles des occasions manquées au niveau comptable avec cette 7e place alors que la 6e restait encore accessible avec la défaite de Monaco. Celles d’une formation en perpétuels tâtonnements, huit mois après l’arrivée de Laurent Blanc.

La dernière danse ratée de Boateng

Samedi, on ne peut pas forcément dire que l’OL a été mauvais. Enfin si, pendant une demi-heure. Comme il est coutume de le faire à Lyon, les joueurs de Laurent Blanc ont perpétué cette vieille habitude qui est de démarrer le match avec un handicap. Après deux alertes d’entrée de jeu, l’OL s’est sabordé tout seul à la 5e minute sur une action qui paraissait anodine. Est-ce l’absence d’une langue commune qui a trahi la connexion entre Jérôme Boateng et Anthony Lopes ?

En tout cas, les deux Lyonnais ne se sont pas compris et l’Allemand a terminé son aventure lyonnaise avec cette boulette finissant au fond de ses filets. Sorti à la pause et remplacé par Thiago Mendes, Boateng aura traversé ces deux saisons à l’OL comme une ombre. Il aura plus fait parler en dehors des terrains que sur et ses titularisations contre Reims et Nice restent encore des questions sans réponse. Pourquoi mettre sur le terrain un joueur qui ne représente plus l’avenir lyonnais quand le jeune Mamadou Sarr est promu dans le groupe ou que même un Thiago Mendes peut dépanner. Le Brésilien l’a montré samedi, il a apporté un peu de stabilité défensive.

Un seul match sans prendre de buts depuis deux mois

Il faut dire qu’il était compliqué de faire pire que ce qui avait été vu durant le premier acte. Jérôme Boateng est logiquement pointé du doigt pour tout ce qu’il peut représenter, mais c’est toute la défense lyonnaise qui a pris l’eau samedi soir. Les quatre de derrière n’ont pas été souverains et ont tous eu leur part de responsabilité à un moment ou un autre sur l’un des trois buts niçois. "Contre Reims aussi, on a eu des largesses, mais les Rémois n’avaient pas su en profiter, a précisé Laurent Blanc après le match. On est mené 3-0, mais on pouvait aussi être à 3-3, c’est comme ça."

Avec la 13e défense de Ligue 1 cette saison (47 buts), l’arrière-garde lyonnaise n’a pas été une forteresse. Hormis le clean-sheet contre Reims qui tient surtout de la maladresse rémoise, l’OL n’a plus passé un match sans prendre de buts depuis la victoire contre le PSG. C’était le 2 avril dernier, soit deux mois. "On prend encore des buts bêtes et on a du mal à démarrer les matchs, il faut vraiment progresser sur ces entames, a pointé Corentin Tolisso. On connaît nos axes de travail."

Un des chantiers estivaux du mercato

Il y a eu du mieux avec l’arrivée de Dejan Lovren durant l’hiver, mais force est de constater que lorsque Lacazette ne joue pas les sauveurs offensivement, la machine s’enraye. Le chantier défensif sera l’un des principaux durant l’été. John Textor, présent à Nice, n’a d’ailleurs pas manqué de l’ériger comme une priorité. "Recruter un latéral droit expérimenté est une bonne idée. Un défenseur central supplémentaire serait bien. Je ne sais pas si nous aurons besoin de trois ou six joueurs."

Avec le départ libre de Jérôme Boateng, le retour de prêt de Malo Gusto ainsi que les avenirs plus qu’incertains de Castello Lukeba et Nicolas Tagliafico sans Europe, le chantier s’annonce intense. Mais Blanc, plus que personne, sait que les défenses font gagner des matchs et des titres.