OL - Académie : la réserve perd encore et verra le National 3

Malgré la descente en National 3, la réserve de l’OL avait à coeur de bien finir cette saison compliquée. Malheureusement, après avoir mené 2-1, les Lyonnais se sont inclinés en fin de match (2-3).

Cette fois, c’est désormais officiel. Après avoir dominé pendant des années ce qui était encore la CFA, la réserve de l’OL va descendre d’un étage et retrouver le championnat de National 3. Il restait encore un mini espoir samedi au moment du coup d’envoi, mais c’était quasiment mission impossible. Il restera encore l’épreuve financière à passer pour certains clubs du groupe C de National 2 et encore une possibilité mais sur le terrain, c’est bien une relégation qui vient conclure cette saison 2023-2023. Avec cinq descentes, la tâche s’annonçait quoi qu’il arrive compliquée dès le début de l’exercice après un maintien difficile la saison dernière mais la fin de saison et quatre défaites de suite ont mené l’OL à sa perte.

Pour leur dernière de la saison, les joueurs de Gueïda Fofana avaient malgré tout à coeur de finir en beauté et pourquoi pas y croire. Il n’y a finalement pas eu de neuvième victoire. Le visage a plutôt été séduisant de la part des coéquipiers de Mohamed El Arouch. Seulement, cette équipe a toujours ses défauts avec des manques de concentration mais la prestation a plutôt été sérieuse.

L’ouverture du score de Fréjus par un joli coup-franc d’Ouchmid a réveillé les Lyonnais qui ont fini la première mi-temps en boulet de canon. Noam Bonnet a d’abord égalisé (38e) avant qu’El Arouch ne voit son belle frappe être annulée pour un hors jeu plus que limite (41e). Les effort lyonnais ont été récompensés juste après la pause avec un penalty gagné par Mboup (51e) et transformé par Dib.

Seulement les erreurs de concentration ont eu raison de cet avantage avec l’égalisation de Mayela (63e). Sous la pluie diluvienne qui s’est abattue sur Décines durant le dernier quart d’heure et ayant entraîné une interruption de quelques minutes en fin, les débats se sont équilibrés. Quand l’OL aurait dû fermer boutique plutôt que d’aller chercher le 3e, il a fallu un grand Patouillet (70e) pour empêcher Ouchmid puis Mayela de s’offrir un doublé. A force de pousser, les Lyonnais se sont faits avoir avec un troisième but adverse et les espoirs déchus.