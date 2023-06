Ayant manqué d’égaliser à Nice, Alexandre Lacazette a laissé passer l'occasion d’égaler son record de buts. Entre cette inefficacité et la défaite de l’OL, le capitaine a regretté cette dernière de la saison.

Il n’y a qu’à voir sa tête au moment du troisième but encaissé par l’OL pour comprendre que cette soirée niçoise ne tournait pas rond. Le visage fermé, Alexandre Lacazette a certainement pris sur lui pour ne pas laisser éclater sa colère de voir son équipe prendre l’eau. La colère aussi de repenser à cette tête qui a fui le cadre alors qu’il en a marqué des plus difficiles durant la saison et qui aurait pu relancer les siens à 1-1. "Il y a avant tout une frustration collective, car l’objectif était de gagner pour cette dernière, d'espérer l’Europe en fonction des résultats des autres, a déclaré l’attaquant sur Prime Video. Il y a la frustration personnelle, mais ça passe vraiment au second plan."

Venu à Nice dans le but de rattraper, voire dépasser Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette a eu les opportunités en première mi-temps. Seulement, quand son capitaine n’est pas dans un bon soir face au but, l’OL se retrouve désemparer et a coulé défensivement. Le match contre Montpellier et le scénario fou avait passé au second plan toutes ces largesses défensives, mais le déplacement à Nice a rappelé les maux lyonnais dans ce secteur.

"Une saison mitigée"

Une ouverture du score encaissée après seulement cinq minutes et un handicap difficile à rattraper. "Comme beaucoup de match cette saison, j'ai envie de dire. On a souvent donné le premier but avant de se réveiller. C’est notre défaut sur toute la saison et quand on joue une belle équipe de Nice, c’est compliqué de revenir. Je pense qu’on a eu les occasions pour et moi le premier. Mais quand on n’a pas de réussite offensive et que l’équipe adverse en a, c’est compliqué de gagner."

Jugeant la saison "mitigée avec une première partie de saison mauvaise et une deuxième où on est beaucoup mieux avec beaucoup de points", Alexandre Lacazette espère au moins que cet exercice a permis à certains jeunes de prendre en expérience pour "être une meilleure équipe la saison prochaine."