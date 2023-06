Textor nomme Ganaye directeur général de Molenbeek

Après avoir confirmé le départ de Thierry Dailly de la présidence de Molenbeek, John Textor a nommé Gauthier Ganaye à la direction générale du club belge.

Alors que John Textor vient tout juste d'écarter son président Thierry Dailly, le RWD Molenbeek connaît déjà son nouveau directeur général. C'est Gauthier Ganaye, l'ancien président de Barsnley, Nice, Ostende et Nancy, qui prend le pouvoir du club belge. Pourtant, le jeune dirigeant reste sur deux relégations simultanées avec Ostende en Belgique et avec Nancy qui va évoluer en National 2 la saison.

Lors d'une longue conférence de presse dont John Textor a l'habitude, le propriétaire américain de l'OL a loué les qualités de Gauthier Ganaye et son expérience au sein d'un groupe multipropriétaire. « Je l'ai connu et apprécié au travers de plusieurs personnes appartenant à d'autres clubs et en qui je crois. Il sait comment diriger un club et il a travaillé pour un groupe multipropriétaire qui fonctionne différemment de nous (Botafogo, Lyon et participation à Crystal Palace) et dans un contexte de maintien. Il a beaucoup d'expérience en Angleterre (Barnsley) et en Belgique (Ostende). Il sait comment fonctionne le recrutement et détecter des joueurs. Je ne prends pas mes décisions sur la base du scepticisme ambiant. Il a du talent et des compétences. »

Un choix qui risque de faire grincer des dents chez les supporters de Molenbeek, déjà bien déçus du départ de leur ancien président.