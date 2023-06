Ellyes Skhiri, milieu du FC Cologne (Photo by Axel Heimken, AFP)

Longtemps annoncé du côté de l'OL, Ellyes Skhiri a décidé de ne pas prolonger à Cologne. Il pourra s'engager librement dans un nouveau club à partir du 30 juin.

Son nom est cité depuis deux ans entre Rhône et Saône. Ellyes Skhiri sera libre au 30 juin prochain et pourra donc s'engager librement dans un nouveau club. L'international tunisien (54 sélections) a refusé de prolonger son contrat avec Cologne. Le 11e de Bundesliga n'a pas pu conserver son joyau de 28 ans, pourtant considéré comme l'un des meilleurs joueurs du club.

Le milieu de terrain a longtemps été perçu par les observateurs comme le numéro six physique et d'expérience tant réclamé par Laurent Blanc cet hiver. Skhiri a montré, cette saison, qu'il n'était pas qu'une simple sentinelle puisqu'il s'est aussi illustré devant le but en étant l'auteur de sept réalisations en 32 matchs de Bundesliga.

L'ancien Montpelliérain dispose d'une belle côte en Europe. Le FC Séville aurait déjà entamé des discussions avec son entourage pour le convaincre de rejoindre l'Andalousie. Une concurrence féroce pour l'OL, car les Rojiblancos ont remporté la Ligue Europa mercredi dernier et joueront donc la Ligue des Champions la saison prochaine. En pleine reconstruction de son organigramme sportif, l'OL devra se dépêcher s'il ne veut pas passer à côté d'une bonne affaire.