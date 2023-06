L’OL Reign partage les points à Houston (0-0)

Lu Barnes (OL Reign) contre Houston (Photo by Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Pour ce premier match de la phase retour, l’OL Reign n’a pas réussi à trouver la faille dans le Texas. La franchise de Seattle n’a pu faire mieux qu’un nul face à Houston (0-0).

"Allo Houston, vous me recevez 5 sur 5 ?". Dans la nuit de samedi à dimanche, ce fut plus 0 sur 0 entre la formation texane et l’OL Reign. Pour le compte de la 12e journée de NWSL, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager et ne font pas forcément de bonne opération au classement. Quatrième au coup d’envoi, l’OL Reign est remonté provisoirement deuxième, mais la suite de cette journée et des différents résultats pourraient faire chuter la franchise de Seattle à la 5e place et perdre du terrain sur la première place.

Dans ce début de road-trip, les joueuses de Laura Harvey n’ont pas réussi à surfer sur leur victoire de la dernière journée. Au contraire, l’OL Reign s’est contenté de bien défendre et de répondre aux velléités texanes (18 tirs à 8). Malgré une infériorité numérique pendant toute la seconde mi-temps, c’est bien Houston qui a fait le jeu et sans une Phallon Tullis-Joyce encore à son avantage dans le but, l’OL Reign n’aurait même pas pris un point dans le Texas. Se contentant d’un point, la franchise de Seattle va désormais devoir se remobiliser avec un nouveau déplacement compliqué dans une semaine du côté de San Diego (3e).