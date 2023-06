OL - Bleues : les cinq Fenottes ont rejoint Clairefontaine ce mardi

Eugénie Le Sommer et Amel Majri (OL) avec l’équipe de France à la Coupe du monde 2019 (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Ce mardi marque le début de la préparation de l’équipe de France féminine. Avec 26 joueuses pour 23 places, la concurrence s’annonce rude, notamment pour Vicki Becho. L’attaquante de l’OL connait son premier rassemblement en Bleues.

C’est officiellement le top départ de ce chemin qui mène jusqu’à la Coupe du monde. Après un peu plus de deux semaines de vacances, les joueuses de l’équipe de France débutent ce mardi un mois de préparation jusqu’en Australie et Nouvelle-Zélande pour disputer le Mondial 2023. En attendant le premier match contre la Jamaïque le 23 juillet à Sydney, Hervé Renard va devoir faire des choix. Ayant retenu 26 joueuses pour ce début de préparation, le sélectionneur français va devoir réduire cette liste à 23. Les places s’annoncent cher et le stage à Clairefontaine doit permettre à certaines de se faire une place au soleil.

1re fois depuis novembre 2020 pour Henry

C’est particulièrement le cas pour Vicki Becho. À 20 ans, l’attaquante de l’OL vit son premier rassemblement avec les Bleues et a l’opportunité de vivre une première grande compétition. Désireuse de convaincre Hervé Renard et son staff, la jeune Lyonnaise est arrivée ce mardi au centre national en compagnie de Selma Bacha. Pour rappel, le sélectionneur français a retenu cinq joueuses de l’OL avec Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Amel Majri ainsi qu'Amandine Henry, qui a depuis signé au FC Angel City. La milieu a d’ailleurs retrouvé Clairefontaine pour la première fois depuis novembre 2020 et sa mise à l’écart des Bleues par Corinne Diacre.