Ellie Carpenter avec l’Australie contre les Etats-Unis (Photo by DAVID GRAY / AFP)

À partir du 20 juillet prochain, l’Australie va disputer sa Coupe du monde. Pour ce rendez-vous à domicile, 29 joueuses ont été pré-sélectionnées avec notamment Ellie Carpenter.

Tony Gustavsson a choisi de ratisser large et une grosse concurrence va venir garnir les entraînements de l’Australie pour les prochaines semaines. À un mois de la Coupe du monde, le sélectionneur australien a dévoilé une pré-liste de 29 joueuses pour l’événement à domicile. Seules 23 auront la chance de pouvoir vivre ce Mondial à la maison et six seront donc laissées sur le côté à seulement quelques jours du début de la compétition.

Revenue en sélection lors du dernier rassemblement, Ellie Carpenter devrait logiquement faire partie des 23. Présente dans la pré-liste de Gustavsson, la latérale droite de l’OL est une cadre des Matildas (61 sélections) et son retour dans le groupe en mars dernier, seulement deux mois après être revenue des croisés, en a été la preuve.

Un amical contre les Bleues le 14 juillet

Quasiment assurée de vivre sa Coupe du monde auprès de ses proches, Ellie Carpenter va donc participer au stage de préparation l’esprit libéré, si aucune blessure ne vient s’interposer d'ici au 20 juillet prochain. Co-organisateur du Mondial avec la Nouvelle-Zélande, l’Australie va entamer sa campagne contre l’Irlande le 20 juillet avant d’affronter le Nigéria le 27 puis le Canada de Vanessa Gilles le 31 du mois. Carpenter aura d’ailleurs déjà rencontré d’autres coéquipières de l’OL puisque les Matildas vont affronter les Bleues le 14 juillet prochain pour un match de préparation.