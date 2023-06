Mercato : Horan transférée définitivement à l’OL ?

Prêtée cette saison, Lindsey Horan va faire du rab à l’OL. Seulement, ce ne serait pas pour un nouveau prêt, mais bien une signature définitive.

Après un premier passage difficile au PSG avant même la vingtaine, Lindsey Horan serait-elle définitivement tombée amoureuse de la France et de l’OL ? La milieu de terrain américaine n’a jamais manqué de remercier le club lyonnais de l’opportunité qui lui a été donnée ces 18 derniers mois.

Prêtée par Portland, Horan a pu garnir son armoire à trophées de quelques titres supplémentaires ainsi que de devenir encore un peu plus l’une des références mondiales à son poste. Quand un retour aux Etats-Unis était forcément dans les tuyaux, le prêt se terminant à la fin juin, le dénouement serait finalement tout autre.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec Portland

Il y a quelques semaines, Sonia Bompastor avait donné le sourire aux supporters des Fenottes, annonçant que l’aventure lyonnaise de Lindsey Horan allait se prolonger. Tout le monde pensait à un nouveau prêt comme ce qui a été négocié par l’OL avec le FC Angel City pour Vanessa Gilles, mais ce serait bien pour du long terme si l’on en croit les informations de The Athletic.

Le média américain avance que le club lyonnais et les Thorns de Portland seraient parvenus à un accord pour racheter les deux années de contrats de l’internationale américaine et ainsi le transfert définitif d'Horan entre Rhône et Saône. Ne reste désormais plus que l’annonce officielle qui devrait en ravir plus d’un(e) à Lyon.