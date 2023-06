La joie des U17 après un but lors d’OL – FBBP01 (crédit : David Hernandez)

Un mois après la fin de leur saison et la défaite face au Havre (3-1), retour sur l'année 2022-2023 des U17.

Le 21 mai dernier, la saison des U17 lyonnais prenait fin. L'OL finit premier de sa poule pour la deuxième saison consécutive. Pourtant, en septembre, après seulement trois journées, les jeunes Gones concèdent leur première défaite à Annecy (1-0). Ils seront tenus en échec deux rencontres plus tard, à domicile face à Strasbourg (1-1), avant de sombrer à Metz (3-0). Cette déroute lancera la machine lyonnaise qui restera invaincue jusqu'à la mi-avril. Durant cette série, les hommes d'Amaury Barlet vont même gagner en Alsace contre le concurrent strasbourgeois (2-4). Les deux équipes finiront au même nombre de points tête du classement. L'OL est donc qualifié pour les 1/4 de finales du championnat de France U17 et affronte Le Havre. Malgré l'ouverture du score rapide d'Erwan Garnier, les Lyonnais s'inclinent (3-1) et n'atteignent pas le dernier carré où ils s'étaient arrêtés la saison passée.

Les U17 en statistiques

Cette saison, c'est Imdad Charifou qui a disputé le plus de matchs avec les U17. Sur 27 matchs disputés, le jeune Lyonnais en a disputé 26 en tant que titulaire. Enzo Molébé a, quant à lui, confirmé les attentes placées en lui. Déjà auteur d'une bonne saison 2021-2022 dans cette catégorie, malgré un double surclassement, l'attaquant de la génération 2007 a inscrit 20 buts en 15 apparitions. Pedro Vanga a aussi su se démarquer. Le Gone est le meilleur passeur de son équipe cette saison avec 13 unités au compteur.