OL - Ligue 1 : Blanc a utilisé 28 joueurs en 28 journées

Laurent Blanc en discussions avec Thiago Mendes lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Arrivé sur le banc en octobre dernier, Laurent Blanc a vu son effectif bouleversé à l’hiver. En 28 matchs dirigés, l’entraîneur de l’OL a misé sur 28 joueurs, avec des temps de jeu disparates.

Entre l’effectif à son arrivée et celui retenu pour le dernier déplacement à Nice début juin, il y a eu quelques évolutions majeures. Entre les départs d’indésirables, arrivées de recrues et tentatives de relance, Laurent Blanc a, lui aussi, vécu les montagnes russes dans son management. Arrivé sur le banc de l’OL début octobre, l’entraîneur français avait avant tout mis l’accent sur l’urgence de points avant la trêve hivernale. Ne connaissant pas forcément son groupe et surtout les jeunes, Blanc avait choisi de s’appuyer sur des joueurs d’expérience comme Houssem Aouar ou Jérôme Boateng. Deux joueurs qui n’avaient pas disputé la moindre minute avant son arrivée.

Premières minutes pour El Arouch et Sarr

Le pari a été perdant, l’éclaircie d’Aouar ne durant que quelques matchs. Avec le mercato hivernal, la contestation populaire, l’effectif lyonnais s’est retrouvé chamboulé. Exit Karl Toko-Ekambi, Tetê ou encore Romain Faivre. Bonjour Amin Sarr, Jeffinho et Dejan Lovren. Trois joueurs supplémentaires dans la rotation qui ont porté à 28 le nombre d’éléments utilisés par Blanc durant les 28 matchs qu’il a dirigés en Ligue 1 entre la 11e et la 38e journée.

Ce turnover est le 10e du championnat, Blanc partageant l’affiche avec Abdelaziz Bouhazama (Angers), Christophe Pelissier (Auxerre), Didier Digard (Nice) et Pascal Gastien (Clermont). Trois de ces quatre coachs sont, eux aussi, arrivés en cours de saison, preuve qu’un changement de coachs entraîne certains ajustements et revue d’effectif. S’il s’est finalement appuyé sur une colonne vertébrale quasi immuable, le Gardois aura pour lui d’avoir offert leurs premières minutes en championnat à Mohamed El Arouch (une minute) et Mamadou Sarr (7 minutes). Même si cela reste bien maigre au niveau du compteur.

Classement des coachs ayant utilisé le plus de joueurs en 2022/23 :

1. Olivier Pantaloni (ACA), 36 joueurs

2. Bruno Genesio (SRFC) et Patrick Kisnorbo (ESTAC), 32 joueurs

4. Will Still (Stade de Reims), 31 joueurs

5. Igor Tudor (OM) et Régis Le Bris (FCL), 30 joueurs

7. Antoine Kombouaré (FCN), Franck Haise (RCL) et Philippe Montanier (TFC), 29 joueurs

10. Abdelaziz Bouhazama (SCO), Christophe Pelissier (AJA), Didier Digard (OGCN), Laurent Blanc (OL) et Pascal Gastien (CF), 28 joueurs

15. Lucien Favre (OGCN) et Philippe Clement (ASM), 27 joueurs

17. Alexandre Dujeux (SCO), Gérald Baticle (SCO), Paulo Fonseca (LOSC), Christophe Galtier (PSG) et Romain Pitau (MHSC), 26 joueurs